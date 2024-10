Xiaomi HyperOS 2 ufficiale: novità e smartphone aggiornabili

Xiaomi ha annunciato la versione software HyperOS 2 basata su Android 15 che promette miglioramenti prestazionali e maggiori funzionalità AI: gli smartphone che saranno aggiornati.

Con l’arrivo dei nuovi Xiaomi 15 l’azienda cinese ha ufficializzato per il mercato locale la nuova versione software HyperOS 2 che arriverà in futuro anche per i dispositivi globali, e quindi anche quelli europei.

Vediamo quali sono le principali novità.

Xiaomi HyperOS 2 è ufficiale in Cina: queste le novità e primi smartphone che la riceveranno

La nuova versione software basata su Android 15 è composta principalmente da tre nuove tecnologie: HyperCore, HyperConnect, e HyperAI.

Secondo il produttore asiatico queste tecnologie permetterà ai dispositivi Android una “nuova, avanzata esperienza in funzionalità fondamentali, connettività intelligente tra dispositivi e interazioni AI”

Il software è dotato di un:

un nuovo scheduler per la gestione dei processi in background

una migliore gestione della memoria e delle risorse I/O

una pipeline di rendering rielaborata

nuovi opzioni per la gestione delle reti Bluetooth Wi-Fi e 5G per ottimizzare la connettività in tutti gli scenari possibili

Lato estetico è stata aggiunta una nuova schermata di blocco basata sull’intelligenza artificiale che può generare sfondi dinamici, che possono sfruttare un nuovo layout con novità visive e contenuti personalizzati da parte dell’utente.

Sono stati aumentati poi i widget che adesso incorporano funzioni più complete rispetto al passato, sono state migliorate le animazioni in modo da renderle più fluide ed è stata introdotta una nuova rappresentazione meteo in 3D nell’app Meteo.

Per la interconnettività tra dispositivi adesso è possibile controllare il proprio telefono direttamente da un tablet tramite un’interfaccia con finestre, è stata aggiunta una clipboard multi-dispositivo e c’è il supporto per la registrazione video multi-dispositivo.

Tra le nuove principali applicazioni introdotte con l’intelligenza artificiale troviamo:

AI Magic Painting per la modifica di immagini, disegno etc

AI Voice Recognition con conversione del testo in tempo reale durante la registrazione e con riassunto-riepilogo automatico

AI Writing per la generazione di testo, riepilogo, correzioni di errori e miglioramenti

AI Translation per riunioni, chiamate e video con sottotitoli bilingue in tempo reale e interpretazione simultanea

AI Anti-Fraud per identificare chiamate fraudolente o video con scambio di volti

Al momento tutte queste funzionalità saranno disponibili sono per i dispositivi commercializzati in Cina, quindi è probabile che al rilascio in Europa ci saranno alcune limitazioni software.

Roadmap ufficiale rilascio Hyper OS 2 in Cina: gli smartphone e i tablet aggiornabili

Xiaomi ha confermato che la Hyper OS 2 basata su Android 15 arriverà come aggiornamento a partire da novembre sugli Xiaomi 14, Xiaomi Mix Fold, Mix Flip, i Redmi K70 e i tablet Pad 6s Pro 12.4.

A partire da dicembre di quest’anno, sempre in Cina, l’aggiornamento arriverà sui:

Xiaomi 13 (tutta la serie)

pieghevoli Mix Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60 , Redmi Turbo 3

la serie Redmi Note 14

Xiaomi Pad 6

la serie Redmi Pad

Alla lista nei mesi successivi dovrebbero aggiungersi altri dispositivi che saranno aggiornati probabilmente entro il primo trimestre del 2025.

Quando potrebbe arrivare l’aggiornamento Hyper OS 2 sugli Xiaomi, Redmi e Poco Globali?

Come già detto Xiaomi non ha ancora svelato la versione internazionale di HyperOS 2, quella che arriverà anche in Italia, quindi per il momento non ci resta che aspettare future comunicazioni in merito.

Comunque secondo un recente rumors i primi aggiornamenti per gli smartphone e tablet Globali potrebbe arrivare nel primo trimestre 2025 e coinvolgerebbero:

serie Xiaomi 14 e 13

serie Xiaomi 13T

serie Xiaomi 14T

serie Redmi Note 13

Redmi 12 e 13

Poco X6 Pro 5G

Poco F6 e F6 Pro

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere quest’ultime informazioni con il giusto distacco intellettuale.

Fonte: Via

