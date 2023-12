Xiaomi HyperOS versione Globale prima roadmap svelata: data e smartphone

Ecco i primi smartphone Xiaomi, Redmi e Poco che saranno aggiornati alla versione software globale HyperOS: la data di riferimento della roadmap.

I più informato sapranno già che Xiaomi sta lavorando alle beta pubbliche dell’aggiornamento HyperOS basato su Android 14 su una serie di smartphone in Cina.

Oggi abbiamo la conferma che la società asiatica presto lancerà la versione globale della HyperOS su una serie di smartphone Xiaomi, Redmi e Poco.

HyperOS versione Globale: la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e Poco e la data stimata dell’aggiornamento

Vi diciamo che al momento la società cinese non ha ancora rilasciato la data esatta (mese, giorno), ma ha stabilito che i primi smartphone saranno aggiornati alla nuova versione globale del software entro la fine del primo trimestre 2024.

Tra gli smartphone Xiaomi troviamo lo Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro e 13, i modelli 13T e 13T Pro e il tablet Xiaomi Pad 6.

I primi smartphone della serie Redmi che riceveranno il nuovo sistema operativo sono il Redmi Note 12 e il Redmi Note 12S.

Invece tra i dispositivi POCO il primo a ricevere la versione Globale sarà il Poco F5.

Xiaomi ha affermato che gli aggiornamenti saranno disponibili tramite la classica modalità OTA (Over the air) e avverranno in maniera graduale.

Ovviamente queste sono le prime informazioni ufficiali rilasciate dall’azienda cinese per l’aggiornamento alla HyperOS, informazioni che potrebbero modificarsi aggiungendo alla lista altri dispositivi compatibili in futuro.

Infatti sicuramente nelle prossime settimane avremo dettagli più chiari per i singoli dispositivi, considerato che la lista complessiva degli smartphone e tablet aggiornabili e ben più lunga rispetto a quella segnalata oggi.

Fonte: Via Twitter (X) e Twitter2 (X)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon