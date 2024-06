Aggiornamento ONE UI 6.1.1 in arrivo a luglio: nuovi ritratti AI?

Il prossimo aggiornamento ONE UI 6.1.1 basato su Android 14 dovrebbe arrivare a luglio 2024: tra le novità ci sarebbero anche i nuovi ritratti AI.

Nuove voci d corridoio affermano che Samsung è quasi pronta a lanciare un nuovo aggiornamento per la sua versione software ONE UI.

La nuova versione ONE UI 6.1.1 dovrebbe infatti arrivare il prossimo mese, molto probabilmente prima per gli smartphone top di gamma.

Aggiornamento ONE UI 6.1.1 in arrivo a luglio? Tra le novità ci sarebbero anche i ritratti AI

Si pensa che la nuova versione software 6.1.1 sarà di fatto un piccolo aggiornamento che introdurrà alcune nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per gli smartphone e tablet che le supportano.

Già un passato rumors affermava che questa versione software avrebbe introdotta i Video AI.

Oggi l’esperto e affidabile informatore Ice Universe ha affermato che tra le novità ci sarebbero pure le foto ritratto AI.

L’informatore afferma che “In One UI 6.1.1, puoi usare l’intelligenza artificiale per dipingere le foto dei ritratti che scatti in vari stili”

Sfortunatamente non vengono rilasciati ulteriori dettagli sulla presunta nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale.

Si può solo capire che gli utenti potranno disegnare sui loro ritratti, e l’intelligenza artificiale cambierà lo stile delle foto in base ai disegni.

Ovviamente considerato che per il momento Samsung non ha rilasciato nessuna informazione ufficiale, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

