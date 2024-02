Android si aggiorna con 9 funzionalità a febbraio 2024: i dettagli

Google ha rilasciato 9 nuove funzionalità per l’ecosistema Android a febbraio 2024: ecco le novità in questione.

Google oltre a rilasciare nuove versione del proprio sistema operativo, patch di sicurezza, rilascia a cadenza prestabilita anche nuove funzionalità che riguardano l’intero ecosistema software.

Infatti sono uscite 9 nuove funzionalità che riguardano Android Auto, Wear OS, Intelligenza artificiale e APPS di sistema aggiornate.

Android a febbraio 2024 introduce 9 funzionalità: i dettagli

Android Auto

Su Android Auto l’intelligenza artificiale potrà aiutare gli utenti alla guida quando riceveranno un messaggio da parte di un contatto: in questo caso l’AI potrà riepilogare i messaggi in arrivo, anche se provengono da una chat di gruppo, e quindi offrire risposte o azioni contestuali automatiche.

Ad esempio con un semplice tocco si potrà effettuare una chiamata veloce o inviare un percorso o un orario di un appuntamento in un determinato luogo.

Android e Applicazioni di sistema

Su Android è stata implementata pure una funzione importante per chi soffre di disabilità visive: l’AI può descrivere un’immagine online, una foto o un’immagine incorporata in un messaggio inviato da un contatto.

Si aggiorna pure Google LENS in Mappe che adesso grazie all’intelligenza artificiale è in grado di esplorare i dintorni nelle vicinanze e riassumere a voce informazioni come orari di apertura, recensioni, valutazioni, contatti, indicazioni stradali di luoghi (ristoranti, zone culturali etc) tramite l’app TalkBack.

L’app Messaggi (quella predefinita di Android) adesso sfrutta l’intelligenza artificiale di Gemini: l’utente può conversare con la Chatbot di Google.

Google Docs adesso con l’AI offre un’opzione di markup che consente all’utente di evidenziare il testo più importante e allegarvi note.

Spotify

Adesso il servizio di streaming musicale on demand Spotify implementa nell’area notifica di Android i controlli diretti per la trasmissione di musica.

L’utente di fatto potrà passare facilmente da un dispositivo all’altro e controllarne il volume: è la stessa funzione di Spotify Connect ma non è più obbligatorio aprire l’applicazione nativa.

FitBit

L’applicazione FitBit si aggiorna e implementa una serie di informazioni integrate provenienti da altre fonti esterne di dati sanitari da MyFitnesspal, AllTrails, Oura Ring etc.

Adesso quindi basta solo FitBit per avere un quadro complessivo della propria salute senza dover controllare una ad una le altre applicazioni per la salute e il fitness.

Wear OS

Anche il software di Google dedicato agli smartwatch implementa due novità.

La prima riguarda l’applicazione Wallet che adesso supporta carte carte d’imbarco, carte fedeltà e associative, biglietti per eventi.

Di fatto la versione per Wear OS sta ottenendo piano piano le stesse funzionalità presenti nella versione classica per Android.

Google Maps per Wear OS si aggiorna con il pieno supporto per le informazioni riguardanti le indicazioni del trasporto pubblico: Autobus, Treni, Tram etc.

L’utente sarà in grado di conoscere le destinazioni, quando dover scendere dal mezzo pubblico, gli orari etc.

Ovviamente tutte queste funzionalità saranno implementate piano piano a seconda del paese, quindi i tempi di aggiornamento potrebbero variare.

Fonte: Notizia ufficiale

