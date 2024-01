Asus Zenfone 11 le specifiche svelate dalla Google Play Console

L’Asus Zenfone 11 il successore dell’attuale Zenfone 10 è stato inserito nel database della Google Play Console svelando alcune delle specifiche hardware: i dettagli.

Per chi non se lo ricordasse, negli ultimi due mesi del 2023 sul web erano trapelate alcune voci di corridoio, smentite successivamente dall’azienda, che lo Zenfone 10 sarebbe stato l’ultimo smartphone top di gamma di Asus.

Oggi abbiamo la certezza che Asus sta lavorando al rilascio del prossimo Zenfone 11.

Asus Zenfone 11 prime specifiche ufficiose svelate dalla Google Play Console

Lo smartphone è stato infatti individuato nel database della Google Play Console e prenderà proprio il nome di Zenfone 11.

Grazie alla Google Play Console possiamo conoscere alcuni dettagli hardware del telefono.

Da quello che si può leggere il nuovo smartphone di Asus avrà un display, dimensioni ancora ignote, con risoluzione FHD+ (la stessa dello Zenfone 10).

Pensiamo quindi che sarà uno smartphone compatto come l’attuale modello numero 10.

Cambia però il chipset, dato che verrà utilizzato lo Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 16GB di ram LPDDR5X.

Ovviamente il dispositivo uscirà con Android 14.

Sfortunatamente queste sono tutte le informazioni che sono trapelate dal database della Play Console.

Considerato comunque che lo Zenfone 10 è stato annunciato dall’azienda asiatica a giugno 2023, è probabile che il nuovo modello numero 11 verrà presentato più o meno nello stesso mese di quest’anno, o magari un po’ prima (fine aprile, metà maggio 2024).

Non ci resta quindi che aspettare future indicazioni o rumos per scoprire qualche dettaglio in più sul dispositivo.

Fonte: Via

