Galaxy Tab A9 e Tab S9 FE certificati dalla Google Play Console

Abbiamo finalmente nuove informazioni, e addirittura certificate dalla Google Play Console, per i prossimi tablet di fascia medio-bassa e medio-alta di Samsung.

L’azienda coreana infatti annuncerà a breve i Galaxy Tab A9 e i Galaxy Tab S9 FE (Fan Edition).

Samsung Galaxy Tab A9 e Tab S9 FE certificati Google Play console: i dettagli ufficiosi svelati

Galaxy Tab A9

Grazie al database del sito Google Play Console possiamo fornivi alcuni dettagli tecnici ufficiosi sul prossimo Galaxy Tab A9, un tablet destinato alla fascia media (e anche medio-bassa) del mercato.

Secondo Google il tablet avrebbe un display con risoluzione nativa 1304 x 800 pixel (quindi sulla carta solo HD+) che gli garantisce un PPI di soli 213 punti.

Come chipset Samsung avrebbe scelto il MediaTek Helio G99 abbinato alla GPU Mali G57.

Il tablet certificato dalla Google Play Console monterebbe solo 4GB di ram (pensiamo a salire in altre versioni), e come sistema operativo ci sarebbe nativamente Android 13 con probabilmente la ONE UI 5.1.1.

Non sappiamo se questa variante “economica” del Tab A9 arriverà anche in Italia, dato che pensiamo che nel nostro paese verrà commercializzata con specifiche di memoria interna più elevata come il presunto Tab A9+.

Galaxy Tab S9 FE

Passando ad un tablet sulla carta più interessante, la Google Play Console ha certificato il Galaxy Tab S9 FE.

Questo dispositivo dovrebbe avere un display con risoluzione nativa 2304 x 1440 pixel (quindi sulla carta 1.5K) che garantisce un PPI di 280 punti.

Al suo interno Samsung avrebbe scelto il chipset Exynos 1380 con GPU Exynos 1380 (lo stesso utilizzato per esempio su Galaxy A54 5G).

Al chipset vengono abbinati in questo caso 6GB di ram (non si escludono comunque varianti con più memoria), e troviamo sempre Android 13 con probabilmente interfaccia ONE UI 5.1.1.

Queste sono di fatto le prime informazioni ufficiose di questi due tablet, che sulla carta saranno annunciati da Samsung entro la fine di quest’anno.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare future e ufficiali indicazioni in merito.

