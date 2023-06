Asus Zenfone 10 specifiche svelate: avrà anche il jack da 3.5mm

Ecco le presunte specifiche hardware principali del prossimo Asus Zenfone 10 lo smartphone top di gamma compatto che avrà anche il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Finalmente il web ci sta fornendo dettagli più concreti sulle caratteristiche hardware principali del prossimo Zenfone 10.

Lo smartphone compatto di Asus si era già mostrato nei vari colori in alcune immagini render che di fatto ne svelano il design definitivo.

Asus Zenfone 10 svelati i dettagli hardware principali: ci sarà pure il jack da 3.5mm

Oggi il sito tedesco Winfuture ci ha fornito una serie di dettagli hardware sul top di gamma di Asus.

Da quello che è trapelato questo Zenfone 10 utilizzerà un display AMOLED da 5.9 pollici di diagonale e risoluzione FHD+.

Il pannello avrà il supporto fino a 120Hz di frequenza di aggiornamento, e molto probabilmente sarà adattiva.

Come chipset verrebbe confermato il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (quindi niente versione Plus) che sarebbe affiancato a 8/16GB di ram e fino a 512GB di memoria interna (che non sarà espandibile probabilmente).

La cosa positiva è che il taglio minimo della memoria interna sarà di 256GB.

Non viene al momento specificata la tecnologia della memoria interna, ma probabilmente sarà con tecnologia UFS 4.0.

Il comparto fotografico dell’Asus Zenfone 10 sarà composto da due sensori posteriore: sensore principale da 200MP e un Ultra Grandangolare da 8MP.

Per quanto riguarda la fotocamera anteriore dedicata si selfie, verrebbe utilizzato un sensore da 32MP posizionato in un classico forellino in alto a sinistra del display.

Va pure ricordato che a differenza di molti smartphone top di gamma, questo di Asus dovrebbe mantenere pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che dovrebbe supportare la ricarica rapida (non ancora specificata).

La struttura principale dello smartphone sarà in metallo, ma la scocca sarà rifinita in plastica.

Ci sarà comunque la certificazione IP68, e lo smartphone sarà venduto nei colori nero, grigio, verde, rosso e bianco/argento.

La presentazione dell’Asus Zenfone 10 avverrà in data 29 giugno 2023, quindi manca poco per vedere se tutte queste informazioni saranno confermate ufficialmente.

Fonte: Via

