ChatGPT 4: Come provare l’aggiornamento gratis!

Se sei un assiduo utilizzatore di ChatGPT sarai sicuramente in attesa del tanto discusso aggiornamento alla versione 4 che introduce sensibili miglioramenti

L’azienda ha sviluppato un aggiornamento che garantisce un notevole distacco, dalla versione che attualmente utilizziamo dell’intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI, ma che è disponibile solo attraverso un abbonamento plus

Prova in anteprima gratuita ChatGPT 4 senza abbonamento

Fortunatamente Microsoft Edge ha introdotto il nuovo motore di ricerca Bing alimentato da GPT 4, un’IA avanzata che promette di migliorare l’esperienza di ricerca per gli utenti.

Se sei interessato a provare tutte le nuove funzionalità di ChatGPT 4, non devi più metterti in lista d’attesa per l’approvazione della richiesta.

Segui questi semplici passaggi per provare gratuitamente ChatGPT 4 su Bing:

Scarica il browser Microsoft Edge (clicca qui) Accedi a Bing. Effettua il login con il tuo account Microsoft. Se compare un messaggio che richiede l’iscrizione a una lista di attesa, premi il pulsante dedicato e accedi immediatamente senza dover aspettare. Prova subito a interagire con il nuovo Chat GPT-4 gratuitamente senza dover attivare nessun abbonamento.

Con Chat GPT-4, Bing offre una nuova esperienza di ricerca, in grado di capire il significato delle richieste degli utenti e fornire risposte pertinenti e dettagliate. Inoltre, Chat GPT-4 può aiutare nella scrittura di testi, traduzioni, e persino creare immagini e video.

Non perdere l’opportunità di provare Chat GPT-4 su Bing gratuitamente e scoprire tutte le sue funzionalità avanzate.