Galaxy F14 5G recensito in anteprima su YouTube!

Lo smartphone Samsung Galaxy F14 5G è stato recensito in anteprima da diversi canali YouTube indiani autorizzati dalla società coreana, prima del suo annuncio ufficiale in India previsto il prossimo 24 marzo.

Questo non sembra essere un caso di errore o di violazione di embargo, ma piuttosto un modo per creare buzz e suscitare interesse verso il prodotto. Il Galaxy F14 5G è un dispositivo di fascia bassa dotato di molte funzionalità interessanti.

Galaxy F14 5G recensione, caratteristiche e prezzo

Dal punto di vista hardware, il Galaxy F14 5G ha un display PLS LCD da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz, protetto da un Gorilla Glass 5. Il processore è l’Exynos 1330, un octa-core realizzato con un processo a 5nm con 2 core Cortex-A78 e 6 core Cortex-A55, rispettivamente a 2,4 e 2,0 GHz, e una GPU Mali-G68 MP2. Il dispositivo ha ottenuto punteggi di assoluto rispetto nei test di benchmark.

Per quanto riguarda la memoria, il Galaxy F14 5G offre 4GB/6GB di RAM di tipo LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 espandibile fino a 1TB tramite microSD. Il comparto fotografico comprende una fotocamera anteriore da 13 MP e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP affiancato da una macro con sensore da 2 MP. Il dispositivo può registrare video in risoluzione massima FHD a 30 fps utilizzando sia la telecamera anteriore che posteriore.

Il Galaxy F14 5G supporta le reti 5G, ha uno slot per due schede SIM, uno slot per microSD separato, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, una porta USB Type-C e un jack per cuffie da 3,5 mm. La batteria è una 6.000 mAh con ricarica rapida a 25 W, ma il caricabatterie non viene fornito in dotazione. Il dispositivo esegue il sistema operativo Android 13 con interfaccia utente OneUI 5.0, ed è supportato da 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di patch di sicurezza.

In sintesi, il Samsung Galaxy F14 5G è uno smartphone di fascia bassa dotato di molte funzionalità interessanti, come il supporto alle reti 5G, una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 25 W, e una fotocamera posteriore da 50 MP. Il dispositivo è stato recensito in anteprima da diversi canali YouTube indiani autorizzati dalla società coreana, e il prezzo di vendita in India dovrebbe essere di circa 169 euro.