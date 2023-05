Samsung TV PLUS adesso ha 10 nuovi canali in Italia

Samsung TV Plus migliora ulteriormente ed adesso incorpora 10 nuovi canali streaming in Italia, completamente gratuiti.

Se possedete un Smart TV Tizen OS o uno smartphone android Galaxy di Samsung potete sfruttare l’applicazione di streaming Samsung TV Plus, che è completamente gratuita in queste piattaforme software.

Al massimo per la visione gratuita dei contenuti ogni tanto dovete sopportare un po’ di pubblicità, ma sicuramente meno rispetto alle tv generaliste classiche.

Samsung TV Plus si amplia con l’arrivo di nuovi 10 canali in Italia: i dettagli

Oggi abbiamo la conferma che nel portafoglio dei canali gratuiti su Samsung TV Plus se ne aggiungeranno ulteriori 10:

Baywatch

Crime Series –Rakuten TV

FireScape

Grjngo

House of Docs – Nexo TV

Just For Laughs

Love The Planet

Serially

Solocalcio

U-Trend

Per quanto riguarda i contenuti presenti nei singoli canali vediamo di darvi una descrizione sommaria.

Baywatch (4156): mostra il famoso programma televisivo Baywatch, rimasterizzato in HD e trasmesso tutto il giorno 24/24h sette giorni su sette!

Crime Series – Rakuten TV (4167): trasmette in streaming varie serie TV poliziesche create da produttori di tutto il mondo.

FireScape (4009): mostra il classico caminetto da tenere come screensaver sul vostro TV.

Grjngo – Film Western IT (4977): tantissimi film e serie TV sul western con il John Wayne degli anni ’40, serie classiche italiane degli anni ’70 e i migliori programmi TV americani in HD.

House of Docs – Nexo TV (4207): è un canale per documentari dedicati alla musica, storia, arte e altro.

Just For Laughs (4136): Mostra persone in situazioni surreali e bizzarre catturate da telecamere segrete.

Serialmente (Serially) (4165): è un canale italiano che porta diverse serie TV straniere da tutto il mondo.

Solocalcio (4507): Mostra diversi contenuti per gli amanti del pianeta calcio. Potete vedere partite di calcio dei campionati argentini, brasiliani e arabi (si quello con Cristiano Ronaldo).

Love the Planet (4239): comprende contenuti che mostrano le sfide per migliorare la salute del nostro paese, ecosistemi e sviluppare uno stile di vita più sostenibile

U-Trend (4422): sono contenuti presentati da influencer dei social media di Instagram e TikTok, mostrano tendenze e stili di vita dall’Italia e dal mondo attraverso arte, auto, bellezza, design, moda, musica, viaggi etc

Per maggiori informazioni: Sito ufficiale

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon