Galaxy S23 FE arriverà in Europa subito con Android 14? I rumors

Secondo recenti rumors il già annunciato Galaxy S23 FE verrà distribuito in Europa direttamente con il sistema operativo Android 14: ecco cosa è trapelato.

Se seguite il mondo degli smartphone, soprattutto quelli venduti da Samsung, saprete già che il Galaxy S23 FE è stato annunciato un paio di settimane fa ma non è ancora disponibile all’acquisto in Europa.

Samsung Galaxy S23 FE quando arriverà in Europa utilizzerà nativamente Android 14? I Dettagli

Ad oggi il nuovo S23 FE, se non lo conoscete queste sono le sue principali caratteristiche, è acquistabile solo in India e da pochi giorni anche negli Stati Uniti.

In entrambi i casi lo smartphone è commercializzato con la versione software ONE UI 5.1.1 basata sul sistema operativo Android 13.

Secondo un nuovo rumors proveniente dal sito olandese GalaxyClub gli utenti europei, che dovranno aspettare ancora un po’ prima di poterlo acquistare, saranno ricompensati per il ritardo.

Infatti si vocifera che il Galaxy S23 FE venduto in Europa arriverà direttamente con la versione software aggiornata ad Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0.

Considerato che il debutto in Europa del S23 FE è previsto solo per il 2024, possiamo credere che questo sia effettivamente possibile.

C’è però da capire come si comporterà Samsung lato aggiornamenti.

Infatti sulla carta l’S23 FE godrà di quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Ma la questione riguarda il fatto che le versioni indiana e USA sono già commercializzate con Android 13, e quindi dovrebbero essere aggiornati al massimo ad Android 17.

Cosa accadrà invece per i modelli S23 FE commercializzati in Europa subito con Android 14: riceveranno Android 18 o si fermeranno anche loro ad Android 17?

Questa è una domanda che sfortunatamente non ha ancora risposte.

D’altro canto per il momento non c’è ancora nessuna ufficialità sul fatto che i modelli Galaxy S23 FE saranno commercializzati in Europa con Android 14.

Quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

