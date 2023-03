Galaxy S23 nella top 10 AnTuTu febbraio 2023, Xiaomi 13 escluso?

La classifica AnTuTu di febbraio 2023 indica tra gli smartphone Android più potenti anche i Samsung Galaxy S23, ma non sono presenti gli Xiaomi 13: ecco i dettagli.

Come ogni mese, più o meno, AnTuTu stila la propria classifica dei 10 smartphone Android più veloci secondo il risultato medio dell’omonimo Benchmark.

Ormai eravamo abituati a vedere classifiche pieni di smartphone di marchi cinesi, e soprattutto di prodotti che non arrivavano neanche nei mercati Europei.

I Samsung Galaxy S23 tornano nella top 10 della classifica AnTuTu globale di febbraio 2023: la lista

Finalmente dopo mesi di dominio assoluto di soli marchi cinesi nella classica tornano a spuntare i nuovi top di gamma di Samsung: i Galaxy S23.

Questi smartphone riescono ad ottenere un posizionamento di tutto rispetto (appena sotto il podio) grazie all’utilizzo del nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (la versione overcloccata).

Nonostante i Galaxy S23 utilizzano sulla carta un chipset più potente rispetto alla versione normale, l’ottimizzazione software o meglio dire la ONE UI 5.1 non permette ai dispositivi di primeggiare nei punteggi.

Infatti come possiamo vedere lo smartphone Android più veloce secondo AnTuTu rimane il Redmi Magic Pro Plus con chipset Snapdragon 8 Gen 2 normale e punteggio di 1.304.235.

Al secondo posto un altro dispositivo cinese: Vivo X90 Pro+ (Snap 8 Gen 2) con 1.280.652 punti.

Nell’ultimo gradino del podio troviamo l’iQOO 11 (Snap 8 Gen 2) con 1.271.052 punti.

I Samsung Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen 2 “for Galaxy” (overcloccato) si prendono tre posizioni, dalla quarta alla sesta rispettivamente con questi punteggi:

S23 Ultra 1.255.441 punti

1.255.441 punti S23 Plus 1.223.018 punti

1.223.018 punti S23 1.198.962 punti

L’ultimo smartphone con chipset Snap 8 Gen 2, settima posizione, è il recente OnePlus 11 che ottiene un punteggio medio di 1.150.541.

Dalla ottava alla decima posizione sono presenti smartphone con chipset top di gamma di precedente generazione:

ROG Phone 6D – 1 milione 86mila 117 punti (Mediatek Dimensity 9000+) Xiaomi 12T Pro – 1 milione 74mila 67 punti (Snapdragon 8 Plus Gen 1) Redmi K50 Ultra – 1 milione 60mila 498 punti (Snapdragon 8 Plus Gen 1)

Xiaomi 13 e 13 Pro non sono presenti nella classifica AnTuTu febbraio 2023: perché?

È importante notare che le classifiche nell’elenco precedente si basano su telefoni con un minimo di 1.000 punteggi validi e che i punteggi elencati sono punteggi medi.

Inoltre, le configurazioni dei telefoni nell’elenco sono le configurazioni con il punteggio più alto dello stesso modello e i dati sono stati raccolti dal 1° al 28 febbraio 2023.

Date queste informazioni ci sorprende molto che nella classifica TOP 10 non compaiano gli Xiaomi 13 e 13 Pro, considerato che al 9 posto è ancora presente lo Xiaomi 12T Pro che utilizza un chipset di generazione precedente.

Probabilmente gli Xiaomi 13 e 13 Pro non ha raggiunto la quota minima di 1000 test per entrare in classifica nel periodo di tempo indicato.

Ci aspettiamo quindi che i top di gamma di Xiaomi entreranno in classifica nel prossimo mese, con un punteggio che dovrebbe attestarsi intorno ai 1.255.000 punti.

Fonte: Notizia

