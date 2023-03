Smartphone Oppo a rischio ritiro in Europa, OnePlus coinvolta?

Secondo quanto sta emergendo Oppo potrebbe essere costretta a lasciare alcuni dei principali mercati in Europa, e OnePlus potrebbe essere coinvolta a sua volta: i dettagli.

Qualcuno sicuramente avrà notato che il nuovo smartphone top di gamma Oppo Find X6 è stato annunciato pochi giorni fa in Cina ma non c’è traccia di una futura commercializzazione in Europa.

Sembra che questi siano i primi sintomi di alcune difficoltà che OPPO sta attraversando nel mercato Europeo a causa di vicissitudini legali.

Gli smartphone Oppo e OnePlus potrebbero essere a rischio ritiro dai più importanti mercati Europei: i dettagli

Secondo recenti informazioni l’azienda cinese sarebbe prossima a lasciare definitivamente diversi mercati europei chiave tra cui Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Francia.

In Germania Oppo al momento non può più vendere smartphone dato che Nokia ha intentato e vinto una causa legale nei confronti dell’azienda cinese per violazione di alcuni brevetti industriali, il cui utilizzo per contratto dovevano scadere nel 2021.

L’azienda finlandese vista la vittoria ottenuta in Germania pare abbia già iniziato altre cause legali in altri paesi come appunto Regno Unito, Paesi Bassi e Francia, ma è probabile che continui anche in altri paesi del nostro continente.

Questa situazione sembra aggravarsi con il passare del tempo e potrebbe coinvolgere anche la società collegata OnePlus, che come sappiamo ormai fa parte del gruppo di OPPO anche se mantiene un certo livello di indipendenza commerciale.

Infatti al momento anche OnePlus non può vendere smartphone in Germania, quindi potrebbe seguire le orme di OPPO a causa delle azioni legali di Nokia e sparire pure lei da alcuni importanti mercati europei.

Al momento Oppo non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali sulle decisioni da prendere, mentre OnePlus ha dichiarato di negare di avere intenzione di uscire dai mercati europei per propria volontà.

Bisognerà vedere come le questioni legali si risolveranno, capire se saranno temporanee o definitive e se le due società cinesi troveranno un accordo con Nokia.

Quindi per il momento non ci resta che aspettare una soluzione a questa situazione un po’ complicata.

Fonte: Via1 Via Twitter 1 e Twitter 2

