Galaxy Z Flip 5 avrà la modalità Samsung Dex? I rumors

Secondo recenti rumors il Galaxy Z Flip 5 potrebbe integrare la modalità Samsung Dex: ecco quello che sappiamo al momento.

Come molti di voi sapranno già uno dei punti di forza del software ONE UI di Samsung dedicato agli smartphone top di gamma della serie Galaxy S, Note e Fold è la presenza del così detto Samsung Dex.

Per chi non lo sapesse Samsung Dex è un’interfaccia simile a quella di un PC Desktop, che permette di fatto di utilizzare l’hardware dello smartphone come un piccolo computer.

Basta collegare lo smartphone ad un display esterno come una Smart TV o un monitor, in modalità wireless o utilizzando un adattatore HDMI, e poi abbinarci delle tastiere e un mouse (Bluetooth o wireless).

Galaxy Z Flip 5 avrà anche lui la modalità Samsung Dex? I rumors l’affermano

Al momento solamente i Galaxy S, Note e Fold di attuale e passata generazione possono attivare la modalità Samsung Dex, mentre gli attuali smartphone pieghevoli come i Galaxy Z Flip non ce l’hanno.

Sembra però che questa tendenza terminerà con l’arrivo del prossimo Galaxy Z Flip 5.

Rumors affermano che Samsung Dex diventerà compatibile con questo smartphone pieghevole con l’arrivo di Android 13 e interfaccia ONE UI 5.1.1.

Di fatto lo Z Flip 5 diventerà il dispositivo più compatto dell’azienda coreana a supportare Samsung Dex.

Ma la modalità Samsung Dex arriverà pure sui precedenti Galaxy Flip 3 e 4?

Sfortunatamente non è ancora noto se la modalità Dex sarà un esclusiva per lo Z Flip 5 o se Samsung deciderà di implementare questa soluzione software anche sui precedenti smartphone pieghevoli della serie Flip.

Sicuramente gli unici indiziati sono i Galaxy Z Flip 3 e Z Flip 4 che riceveranno anche loro l’aggiornamento alla ONE UI 5.1.1, e hanno capacità hardware sufficienti.

Considerato che la ONE UI 5.1.1 sarà rilasciata con lo Z Flip 5 che sarà annunciato a fine luglio o inizio agosto 2023, ne sapremo di più ufficialmente solo tra un paio di mesi.

Fonte: Via

