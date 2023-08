Galaxy Z Flip 5 l’ultimo aggiornamento risolve i problemi con l’AOD

Samsung con l’ultimo aggiornamento disponibile ha risolto i bugs sul display esterno del Galaxy Z Flip 5 e ne ha migliorato l’utilizzo della memoria.

Se avete acquistato di recente lo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 5 avrete sicuramente utilizzato il più grande display esterno denominato da Samsung “Flex Window”.

Però nel software che utilizza il display esterno ci sono alcuni bugs, che Samsung ha risolto.

Galaxy Z Flip 5 aggiornate l’applicazione per la gestione dell’AOD

Samsung ha infatti appena aggiornato l’app Always On Display per risolvere un paio di fastidi che sono stati individuati in precedenza.

Ad esempio adesso se l’utente dopo l’aggiornamento utilizza un orologio in stile informativo/grafico, la nuova app non cambierà aspetto anche se l’utente si trova in roaming.

Prima dell’aggiornamento il telefono a volte reimpostava le personalizzazioni ed era necessario procedere ad applicarle nuovamente.

Un altro problema riguardava un problema di memoria in determinate situazioni durante l’utilizzo di Flex Window, che è stato risolto con l’ultima versione del software.

Ciò dovrebbe migliorare la fluidità e la durata della batteria dello smartphone quando si trova nello stato di sospensione/stand-by.

Tutti questi problemi e relative ottimizzazioni sono state risolte dall’ultima versione 8.3.30.4 dell’app AOD (Always On Display).

Inoltre Samsung ha aggiornato pure l’applicazione Good Lock (2.2.04.66), quindi se utilizzate questa vi consigliamo di procedere al suo aggiornamento perché risolve problemi che riguardano anche il Galaxy Z Flip 5.

Se non avete la notifica automatica degli aggiornamenti, controllate manualmente la disponibilità di una nuova versione software direttamente sull’app Galaxy Store.

