Galaxy Z Flip 5 si potrà utilizzare Google Maps sul display esterno (e altro)

Sul display esterno del Galaxy Z Flip 5 si potranno utilizzare varie applicazioni tra cui anche Google Maps: ecco i dettagli trapelati.

Sappiamo con quasi certezza che Samsung presenterà i prossimi smartphone pieghevoli entro la fine di luglio di quest’anno, e tra di loro ci sarà anche il Galaxy Z Flip 5.

Samsung Galaxy Z Flip 5: con il display esterno si potrà utilizzare anche Google Maps

Tra le principali novità dello Z Flip 5 rispetto all’attuale Galaxy Z Flip 4 troviamo la presenza di un display esterno molto più grande.

Infatti sul Flip 5 si passerà ad un display esterno da 3.4 pollici con risoluzione 720 x 748 pixel, un pannello esterno ben più grande rispetto a quello utilizzato dal Galaxy Z Flip 4 che ha dimensioni pari a 1.9 pollici (512 x 360 pixel).

Il nuovo display esterno del Flip 5 offre quindi maggiori possibilità di utilizzo rispetto a quello del precedente modello, e infatti Samsung permetterà di sfruttare varie applicazioni.

Tra queste sembra esserci la conferma dell’applicazione Google Maps.

Non si sa però se l’applicazione si potrà utilizzare in pienezza con tutte le funzionalità quando lo smartphone pieghevole sarà chiuso (in stile Motorola Razr 40 Ultra), o se verrà sviluppata una versione rimaneggiata e ottimizzata per un display più piccolo.

Infatti le applicazioni possono avere problemi ad adattarsi a display diversi rispetto a quelli canonici (20:9, 19.5:9, 18:9 etc), come ad esempio quelli esterni del Galaxy Z Flip 5 che hanno una forma a cartella.

Oltre a Google Maps sembra che Samsung permetterà anche l’utilizzo di applicazioni di messaggistica (Google Messaggi, WhatsApp etc), Youtube e altre app che l’azienda coreana riterrà utili per l’utente.

Questo di fatto permetterà di utilizzare molte applicazioni senza dover giocoforza aprire lo smartphone e utilizzare il display interno pieghevole.

Ovviamente non ci resta che aspettare che Samsung rilasci un comunicato ufficiale per conoscere tutti i dettagli in merito.

Fonte: Via Twitter

