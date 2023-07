Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5: i prezzi di vendita cresceranno e anche di molto

Nuovi rumors svelerebbero il prezzo di vendita in Europa dei prossimi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5: aumenti anche significativi rispetto alla generazione Galaxy Z Fold 4 e Flip 4.

Sappiamo che il 26 luglio 2023 Samsung presiederà il suo nuovo evento Unpacked e presenterà i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, insieme ai nuovi tablet Tab S9 e i Watch 6.

Oggi nuove informazioni indicano che il prezzo di vendita dei successori degli attuali Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 saranno più cari rispetto ai precedenti modelli.

Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5: i prezzi in Europa aumenteranno e anche significativamente in alcuni casi

Un sito di informazione tecnologia francese, ha svelato i presunti prezzi in Francia dei nuovi smartphone pieghevoli, e questo sulla carta ci permette già di capire quanto costeranno di più.

Secondo l’informatore il Galaxy Z Flip 5 uscirà in tre versioni di memoria: 128GB, 256GB e 512GB.

Non viene svelato il prezzo del modello da 128GB, ma quello dei modelli con 256GB e 512GB.

Ebbene lo Z Flip 5 con 256GB di memoria interna avrà un prezzo di listino in Francia pari a 1199 euro, quindi circa 30 euro in più rispetto allo Z Flip 4 con stesso quantitativo di memoria.

La versione con 512GB invece costerà 1399 euro, ovvero circa 70 euro in più rispetto a modello Z Flip 4.

Prezzi ulteriormente in aumento per il Galaxy Z Fold 5 nelle sue tre versioni di memoria disponibili: 256GB, 512GB e 1TB

Da quello che è trapelato la versione Z Fold 5 da 256GB in Francia costerà 1899 euro, ovvero 100 euro in più rispetto allo Z Fold 4 di pari memoria.

La variante con 512GB avrà invece un prezzo di listino pari a 2039 euro, e quindi 120 euro in più rispetto al modello precedente.

Infine la versione con 1TB di rom avrà un prezzo di listino nel paese francese di 2279 euro, che fanno 120 euro in più rispetto al modello precedente.

Ovviamente va sottolineato che questi sarebbero i prezzi di riferimento per la Francia, e quindi quest’ultimi potrebbero variare in aumento o in diminuzione a seconda del paese di commercializzazione in Europa.

Comunque dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon