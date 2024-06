Galaxy Watch Ultra, Watch 7 e Galaxy Buds 3 (Pro): i prezzi in Europa?

Quanto costeranno in Europa i prossimi Galaxy Watch Ultra, Watch 7 e le TWS Galaxy Buds 3 (Pro) di Samsung? Questi sono i prezzi secondo recenti rumors.

A metà luglio 2024, si presume il 10 di quel mese, Samsung tramite un evento Unpacked svelerà una serie di nuovi dispositivi indossabili come gli smartwatch e le TWS.

Stiamo ovviamente parlando della nuova serie Galaxy Watch 7, Watch Ultra e le cuffie TWS Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro.

Samsung Galaxy Watch Ultra, Watch 7 e Galaxy Buds 3 (Pro): questi i prezzi in Europa?

Oggi grazie ad alcune voci di corridoio possiamo indicarvi più o meno (non c’è ancora nulla di ufficiale) i prezzi di listino generali in Europa (non specifici per l’Italia) di tutti questi dispositivi.

Sicuramente l’indossabile più costoso sarà il nuovo smartwatch top di gamma Galaxy Watch Ultra che arriverà in un unica variante con connessione LTE ad un prezzo di listino compreso tra i 689 e 699 euro.

Si tratta di un prezzo decisamente più caro rispetto all’attuale Galaxy Watch 6 Classic LTE, ma bisogna dire che il Watch Ultra viene considerato come prodotto di livello superiore che dovrebbe contrastare direttamente la serie Apple Watch Ultra.

Gli altri smartwatch, la serie Galaxy Watch 7, avranno un prezzo decisamente più accessibile.

Infatti si presume che il Galaxy Watch 7 avrà un prezzo di vendita in Europa a partire da 319 euro per la variante Bluetooth da 40 mm fino a raggiungere i 349 euro per la variante Bluetooth da 44 mm.

Infine passiamo alle cuffie senza fili Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro.

Il modello baso, Buds 3, dovrebbe debuttare in Europa con un prezzo di listino pari a 229 euro, mentre le Buds 3 Pro dovrebbero raggiungere le 319 euro.

Sembra che Samsung in questo caso abbia aumentato decisamente i prezzi di listino rispetto alla precedente generazione Buds 2 e Buds 2 Pro.

Ci si aspetta quindi che le Buds 3 saranno delle Buds 2 Pro migliorate, mentre le Buds 3 Pro un prodotto più innovativo di qualità superiore.

Ovviamente dato che Samsung non ha ancora svelato nulla sui prezzi di vendita, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

