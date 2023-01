L’OnePlus Nord CE 3 si mostra in immagini dal vivo

Le prime immagini dal vivo del prossimo OnePlus Nord CE 3 mostrano il design dello smartphone di fascia media: ecco i dettagli.

Tra gli smartphone che OnePlus presenterà durante il 2023 ci sta quello dedicato alla fascia media del mercato, ovvero con prezzo di listino intorno ai 300-350 euro.

Stiamo parlando dell’OnePlus Nord CE 3 il successore dell’attuale Nord CE 2.

OnePlus Nord CE 3 si mostra in prime immagini dal vivo: ecco il design

Oggi alcune immagini dal vivo ci mostrano il presunto design di questo telefonino android.

Da quello che possiamo vedere i maggiori cambiamenti estetici rispetto al Nord CE 2 li possiamo notare nella scocca posteriore.

La scocca posteriore del Nord CE 3 si presenterebbe con una finitura lucida simile al cromo sul retro e una cornice laterale con accenti di verde opaco, con il pulsante di accensione sulla destra.

Diversa è anche l’isola fotografica dove vengono inseriti i sensori fotografici principali.

Infatti sull’attuale Nord CE 2 troviamo un isola fotografica rettangolare, mentre sul Nord CE 3 l’isola fotografica scompare del tutto presentando solo i cerchietti dei sensori fotografici, con una leggera sporgenza.

Anteriormente la novità risiede nel posizionamento della fotocamera anteriore dedicata ai selfie.

Infatti il foro nel display dedicata a quest’ultima non si trova più in alto a sinistra, ma viene posizionata in alto al centro del pannello.

Possiamo notare che dal punto d vista dei bordi intorno al display, rimangono asimmetrici (sopra-sotto) come sul modello Nord CE 2.

Dal punto di vista delle componenti hardware, queste sono di fatto le principali specifiche hardware rumoreggiate:

Display LCD IPS da 6.7 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz (Niente display OLED come sul Nord CE 2??)

Chipset Snapdragon 695 5G (VS Mediatek Dimensity 900 del CE 2)

Batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 67W

Si prevede che l’OnePlus Nord CE 3 verrà presentato verso giugno-luglio di quest’anno, quindi ci sono ancora diversi mesi prima del suo annuncio ufficiale.

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via