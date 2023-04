Poco F5 Pro video unboxing in anteprima: specifiche hardware confermate

Ecco in anteprima il Poco F5 Pro che si mostra in un primo video unboxing dal vivo: confermate le specifiche hardware principali.

In data 9 maggio 2023 Xiaomi presenterà anche per il mercato italiano il nuovo Poco F5 Pro.

Oggi a poco più di 10 giorni dall’annuncio ufficiale, vi possiamo mostrare lo smartphone in un primo video unboxing.

Poco F5 Pro video unboxing: confermate tutte le specifiche hardware principali

Come potete vedere qua sotto il design del Poco F5 Pro riprende chiaramente quello del Redmi K60 attualmente venduto solo in Cina.

E sembra che le differenze estetiche saranno minimali tra le due versioni: cambia solo il logo praticamente.

Possiamo notare l’isola fotografica rettangolare con bordi leggermente bombati posizionata in alto a sinistra della scocca posteriore.

La presenza degli altoparlanti stereo, ma sfortunatamente l’assenza del classico jack da 3.5mm per le cuffie.

All’interno della scatola ci sarà il caricabatteria da 67W, il cavo, una cover protettiva in silicone trasparente, la spilletta per le sim e la manualistica.

Vengono inoltre confermate le principali caratteristiche hardware del prodotto, che riprendono quelle del Redmi K60:

Display Amoled 2K da 6.67 pollici di diagonale, frequenza di aggiornamento a 120Hz

Chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1

Fotocamera principale da 64MP con OIS

Ultra grandangolare da 8MP

Macro da 2MP

Fotocamera anteriore da 16MP

Scanner per le impronte digitali sotto il display

Batteria interna da 5160 mAh con ricarica rapida a 67W, ricarica wireless a 30W

Non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale da parte di Xiaomi per conoscere più nel dettaglio la disponibilità e il prezzo di vendita per l’Europa e quindi anche per l’Italia.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon