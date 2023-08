Redmi K60 Ultra (Xiaomi 13T Pro?) arriva il 14 agosto: caratteristiche svelate

In data 14 agosto 2023 sarà presentato ufficialmente in Cina il nuovo Redmi K60 Ultra che potrebbe diventare in Europa il prossimo Xiaomi 13T Pro: le caratteristiche svelate.

Il 14 agosto Xiaomi presidierà un evento mediatico in Cina nel quale saranno presentati alcuni nuovi dispositivi: il nuovo tablet da 14 pollici Pad 6 Max, il nuovo indossabile Band 8 Pro, il nuovo smartphone pieghevole Mix Fold 3 anche il nuovo Redmi K60 Ultra.

Redmi K60 Ultra (ovvero Xiaomi 13T Pro in Europa) in arrivo: le caratteristiche svelate

Ebbene secondo voci di corridoio il Redmi K60 Ultra, che sarà annunciato in Cina tra qualche giorno, potrebbe di fatto diventare in Europa il prossimo Xiaomi 13T Pro.

Lo Xiaomi 13T Pro secondo recenti rumors potrebbe fare il debutto nel nostro continente già agli inizio di settembre di quest’anno.

Oggi grazie ad alcuni nuovi banner pubblicitari abbiamo notizie certe su alcune delle caratteristiche hardware del prossimo K60 Ultra.

Xiaomi afferma che lo smartphone in questione utilizzerà il chipset Mediatek Dimensity 9200+, un chipset che su AnTuTu ha raggiunto il punteggio record di 1,774,714 punti.

Di fatto questo chipset dovrebbe lottare con il prossimo Snapdragon 8 Gen 3 tra i chipset per dispositivi Android più veloci a fine 2023 e inizio 2024.

A questo chipset Xiaomi abbinerà un quantitativo di ram mai visto sui propri dispositivi: fino a 24GB di memoria LPDDR5X.

Il dispositivo inoltre avrà a disposizione fino a 1TB di memoria interna con l’ultimo standard UFS 4.0.

Oltre a questo sappiamo che il nuovo smartphone utilizzerà un display Amoled che supporterà una frequenza di aggiornamento di 144Hz e avrà una risoluzione di 1,5 K (1220p).

Per quanto riguarda il comparto fotografico si prevedono tre fotocamere posteriori: principale da 50MP , ultra grandangolare e probabilmente un sensore minore da 2MP (profondità o macro).

Sfortunatamente non ci sono ancora indicazioni ufficiali in merito sui tipi di sensori utilizzati.

Come potete vedere mancano diversi dettagli tecnici, come connettività, peso e dimensioni, certificazioni, batteria e prezzo di vendita.

Tutti questi dettagli saranno comunque svelati il 14 agosto 2023.

