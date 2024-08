Samsung Galaxy S24 FE specifiche, colori e immagini render svelate

Del prossimo Samsung Galaxy S24 FE adesso sappiamo quasi tutto: specifiche principali, colori e immagini render svelano tutti i dettagli più importanti.

Ormai è abbastanza sicuro che Samsung lancerà entro la fine dell’estate o poche settimane dopo la variante FE (Fan Edition) del Galaxy S24.

Oggi infatti sono state diffuse varie informazioni che lasciano poco all’immaginazione per questo smartphone.

Samsung Galaxy S24 FE tanti dettagli svelati in anticipo: specifiche, colori e alcune immagini render

Secondo quanto è stato trapelato in anteprima il prossimo Galaxy S24 FE utilizzerà il chipset Exynos 2400 e uscirà con Android 14 e interfaccia personalizzata ONE UI 6.1.1.

Ha quindi lo stesso chipset del modello base e godrà delle stesse funzionalità GALAXY AI basate sull’intelligenza artificiale come Generative Edit, Circle to Search, Sketch to Image e Live Translate.

Lo smartphone manterrà un profilo premium, considerati i bordi in alluminio e un design che riprende i modelli della serie S24.

Il display del S24 FE dovrebbe essere un unità Amoled da 6.7 pollici di diagonale, quindi grande quanto quello del S24+, con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il pannello garantirebbe una luminosità massima di 1900 nits e godrà della protezione Gorilla Glass Victus+, con bordi simmetrici e sottili 1.99 mm.

Ci si aspetta pure una certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Il telefono sarà disponibile nei colori grafite, blu, argento/bianco, verde e giallo.

Ci saranno comunque altre due colorazioni che saranno disponibili all’acquisto in esclusiva sul sito ufficiale di Samsung.

A livello di multimedialità il Galaxy S24 FE Sarà dotato di quattro sensori fotografici: primario da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 8 MP (zoom ottico 3x) e fotocamera anteriore selfie da 10 MP.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 4565 mAh, di cui però non sappiamo la velocità della ricarica rapida.

Possiamo immaginare che sarà via cavo a 25W, e forse ci sarà pure la ricarica wireless.

Lo smartphone sarà in grado di garantire fino a 78 ore di riproduzione musicale e 29 ore di riproduzione video.

Sfortunatamente non sappiamo il tipo di musica (formato e bit-rate) e video (formato e bit-rate, online o offline) con cui sono stati ottenuti questi risultati.

Ovviamente dato che Samsung non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

