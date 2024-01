Galaxy S24 Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3: differenze prestazionali?

Quale potrebbe essere la reale differenza prestazionale tra il chipset Exynos 2400 e lo Snapdragon 8 Gen 3 che sarà montato sui Galaxy S24? Ecco alcuni dettagli.

Non c’è ancora l’ufficialità assoluta, ma molte informazioni ufficiose indicano che in Europa i Galaxy S24 e S24 Plus monteranno il chipset Exynos 2400 e le versione S24 Ultra il chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Ma quali potrebbero essere le differenze prestazionali tra questi due chipset?

Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3 sui Galaxy S24: la differenza prestazionale sarà marcata?

Sappiamo che gli utenti più esigenti nel corso degli ultimi 2-3 anni hanno sempre affermato che i chipset Qualcomm Snapdragon di fatto sono migliori rispetto ai chipset Exynos di Samsung.

E sembra che pure quest’anno, il nuovo chipset Exynos 2400 di Samsung non sarà in grado di reggere la concorrenza prestazionale dello Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm; ma bisogna fare alcune considerazioni.

GeekBench test CPU: le differenze non sono così marcate

Infatti recenti benchmark su GeekBench evidenziano, almeno lato CPU, come questi due chipset non siano molto distanti tra loro.

Sono stati infatti comparati i risultati di un Galaxy S24 Plus (SM-S926B) con Exynos 2400 e un Galaxy S24 Ultra (SM-S928B) con Snapdragon 8 Gen 3.

Il test dedicato alla modalità single-core evidenzia un punteggio finale di 2193 punti per l’Exynos 2400 e un punteggio di 2297 per lo Snapdragon 8 Gen 3.

In modalità multi-core il chipset di Samsung raggiunge un punteggio finale di 6895 punti, mentre quello di Qualcomm ottiene 7104 punti.

Le differenze prestazionali sintetiche in questo benchmark sono di pochi punti percentuali: da un massimo del 8% in multi-core, ad appena un 5% in modalità single core a vantaggio dello Snapdragon 8 Gen 3.

Sulla carta solo gli utenti più attenti ed esigenti potrebbero notare differenze durante un utilizzo intenso dello smartphone, mentre gli utenti normali difficilmente noteranno un esperienza d’uso migliore o peggiore.

Ma attenzione questo Benchmark lascia ancora aperte due questioni: l’efficienza energetica dei chipset e la potenza della GPU.

Efficienza energetica: la diversa architettura dei core come influirà?

GeeKBench sfortunatamente non ci fornisce dettagli sulle temperature di utilizzo dei due chipset durante il test.

In passato i chipset Exynos di Samsung soffrivano qualche problema in più di surriscaldamento, con alcune perdite prestazionali nell’utilizzo continuato nel medio-lungo periodo sotto stress, rispetto agli Snadpragon di Qualcomm.

Per adesso sappiamo solamente che l’Exynos 2400 e lo Snapdragon 8 Gen 3 godranno entrambi di un processo produttivo a 3nm, anche se i secondi saranno prodotti da TSMC e non da Samsung, e inoltre avranno un architettura CPU diversa.

L’Exynos 2400 avrà ben 10 core (1x Cortex-X4 @ 3.1GHz + 2x Cortex-A720 @ 2.9GHz + 3x Cortex-A720 @ 2.6GHz + 4x Cortex-A520 @ 1.8GHz) ma con frequenze di clock più basse.

Lo Snapragon 8 Gen 3 invece utilizza una classica architettura Octa-Core (1X Cortex-X4 @ 3.3GHz + 3x Cortex-A720 3.2GHz + 2x Cortex-A720 @ 3.0GHz + 2x Cortex-A520 @ 2.3GHz) che come potete notare utilizzano frequenze clock più alte.

Come questa differenza d’architettura potrà variare il consumo energetico in standby, con utilizzo basso, medio o intenso si potrà notare solo con future recensioni.

GPU: Adreno 750 vs Eclipse 940

Altro aspetto ancora poco chiaro sembra essere la differenza prestazionale della GPU tra i due chipset.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 su Galaxy S24 Ultra monta infatti la GPU Adreno 750, che sulla carta dovrebbe garantire prestazioni medie superiori di un 30% rispetto a quelle della GPU Adreno 740 su Snapdragon 8 Gen 2.

L’Exynos 2400 promette prestazioni grafiche con la GPU Xclipse 940 decisamente superiori rispetto al passato chipset Exynos 2200 con GPU Xclipse 920, ma quest’ultime potrebbero non essere adeguate a quelle della GPU Adreno 750.

Questo giustificherebbe il fatto che in Europa Samsung avrebbe deciso di utilizzare il chipset Exynos 2400 solo per le varianti S24 e S24 Plus, con prezzi di listino più bassi rispetto ai precedenti Galaxy S23 e S23 Plus.

Comunque dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, meglio prendere tutte queste informazioni e supposizioni con il giusto distacco emotivo.

