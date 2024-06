Samsung Galaxy S24 FE su GeekBench: avrà questo chipset in Europa?

Il database di GeekBench ci ha svelato il chipset del futuro Samsung Galaxy S24 FE per il mercato europeo: vediamo i dettagli insieme.

Sappiamo che Samsung sta lavorando ad una variante FE (Fan Edition) dell’attuale Galaxy S24, e voci di corridoio spingevano per un suo debutto ad inizio 2025.

Oggi la situazione sembra essere cambiata, con un presunto annuncio entro la fine del 2024: GeekBench infatti lo ha inserito nel proprio database.

Samsung Galaxy S24 FE spunta su GeekBench: il Benchmark svela il chipset utilizzato (per la versione Europa?)

Ebbene il famoso Benchmark GeekBench ha segnalato all’interno del suo database il nuovo dispositivo Samsung con seriale SM-S721B che corrisponderebbe al prossimo Galaxy S24 FE.

GeekBench non fornisce molti dettagli, ma uno in particolare è piuttosto interessante: questo S24 FE utilizza il chipset Exynos 2400.

Nel database del Benchmark possiamo notare infatti l’indicazione del chipset a 10 core con core principale Core X4, due + tre core ad alte prestazioni Cortex-A720 e i restanti quattro core a risparmio energetico Cortex-A520.

Si tratta di fatto dello stesso chipset utilizzato dagli attuali Galaxy S24 e S24+ venduti in Europa.

Altre informazioni indicano che lo smartphone monta 8GB di ram (ma non è detto che ci siano varianti con più ram) e come sistema operativo troviamo Android 14 con interfaccia ONE UI 6.x.

Non viene specificata la memoria interna, ma da precedenti rumors si parla di due varianti una da 128GB e una da 256GB (probabilmente con tecnologia UFS 3.1).

Considerato che il Galaxy S24 FE è stato già individuato nel database di GeekBench e utilizza nativamente Android 14, ci sono buone possibilità che Samsung lancerà il prodotto entro la fine del 2024 e non più nei primi mesi del 2025.

Ovviamente considerato che l’azienda coreana non ha ancora svelato il prodotto, non possiamo altro che consigliarvi di tenere sotto controllo gli ultimi rumors e prenderli con il giusto distacco emotivo.

