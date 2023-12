Samsung Galaxy Watch 3 riceve i nuovi quadranti della ONE UI Watch 5

I Samsung Galaxy Watch 3 si aggiornano con un nuovo firmware che adesso introduce i nuovi quadranti che hanno debuttato con la ONE UI Watch 5: i dettagli.

Nonostante i Galaxy Watch 3 sono usciti sul mercato a metà agosto 2020 con Tizen OS, continuano a ricevere aggiornamenti ufficiali da parte di Samsung.

Oggi infatti vi segnaliamo l’arrivo di un nuovo firmware che introduce una novità.

Samsung Galaxy Watch 3 ecco i nuovi quadranti che hanno debuttato con la ONE UI Watch 5

Va detto fin da subito che i Watch 3 non utilizzano il software Wear OS di Google, quindi non riceveranno mai l’interfaccia ONE UI Watch 5.

Il loro software si basata infatti su Tizen OS, la versione software originale degli smartwatch di Samsung.

L’azienda coreana ha comunque aggiornato l’indossabile con il nuovo firmware seriale R840XXU1DWK2 / R850XXU1DWK2 (a seconda del modello) installando i due nuovi quadranti visti sulla ONE UI Watch 5.

I quadranti in questione si chiamano Stretched Time e Perpetual.

Potete scaricare il nuovo firmware per il vostro Galaxy Watch 3 attraverso l’app Samsung Wearable sul telefono connesso, accedendo a “Impostazioni orologio”-> “Guarda aggiornamento software” e toccando “Scarica e installa”.

Non sappiamo se l’azienda coreana rilascerà in futuro altri aggiornamenti per questi smartwatch, considerato che il supporto software di Tixen OS per smartwatch potrebbe definitivamente cessare nel 2024 con l’arrivo dei prossimi Galaxy Watch 7.

