Wear OS 4 annunciato e in arrivo sui Galaxy Watch 5 e Watch 4: le novità

Google ha ufficializzato Wear OS 4 l’aggiornamento di Wear OS 3 che arriverà anche sui Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4: ecco le novità svelate.

Anche se Wear OS 3 come sappiamo è disponibile solo quasi esclusivamente per gli smartwatch Samsung Galaxy Watch di ultima generazione, Google prosegue il suo processo di aggiornamento con l’ufficialità della versione OS 4.

Wear OS 4 è ufficiale e arriverà anche sui Galaxy Watch 5 e Watch 4: queste le novità principali

Il nuovo sistema operativo per smartwatch non arriverà subito, bisognerà aspettare la parte finale di quest’anno, probabilmente da ottobre in poi.

Sta di fatto che il nuovo software promette ottimizzazioni lato input vocale, una migliore gestione della batteria, una suite migliorata di App per smartwatch.

Partiamo dicendo che il nuovo sistema operativo per smartwatch sarà maggiormente integrato con l’App Google Home e permetterà di controllare meglio i dispositivi connessi.

Aumenteranno le funzionalità su applicazioni come Google Workspace, Gmail e Google Calendario.

Ad esempio si potrà rispondere rapidamente alle email su Gmail, gestire le gli eventi e le attività su Calendario.

Ci sarà anche la futura integrazione di WhatsApp, che al momento è in fase di beta disponibile già su Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4.

Spotify sta lavorando all’integrazione di nuove tessere per un accesso più facile ai brani e ai podcast preferiti, Peloton sta aggiungendo una tessera dedicata alla serie di allenamenti.

Samsung sta poi collaborando direttamente con Google per introdurre un nuovo formato di Watch Faces per ottimizzare la progettazione di terzi dei quadranti e rendere il software meno gravoso sulla batteria.

Inoltre il nuovo sistema operativo premetterà agli utenti di eseguire backups e ripristinare lo smartwatch senza farlo tornare gioco forza alle impostazioni di fabbrica.

Tutti i dettagli sul Blog ufficiale Google.

