Serie Galaxy S21 e Galaxy Z Fold 4 ottengono la modalità Astrofoto con Expert RAW

La serie Galaxy S21 e il Galaxy Z Fold 4 ottengono la modalità Astrofoto inclusa nell’app Expert RAW: i dettagli.

Buone notizie se possedere uno smartphone della serie Galaxy S21 (normale, plus e Ultra) o lo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 4: ci sono novità lato fotocamera.

Serie Galaxy S21 e Galaxy Z Fold 4 ricevono la funzionalità Astrofoto con Expert Raw

Infatti l’azienda coreana ha rilasciato di recente una nuova versione dell’applicazione Expert Raw che include la modalità Astrofoto per tutti questi smartphone.

Per poter godere di questa funzionalità dovrete scaricare la versione numero 2.0.09.1 dell’applicazione Expert Raw tramite il Samsung Galaxy Store.

Attenzione però! Questa funzionalità per poter funzionare sui Galaxy S21 necessita che siano state installate le patch di aprile 2023 rilasciate da Samsung tramite il classico aggiornamento OTA (over the air).

Controllate quindi sul vostro S21, S1 Plus o S21 Ultra che nel centro aggiornamenti siano evidenziate le patch di sicurezza aprile 2023, o comunque effettuate tutti gli aggiornamenti richiesti dal sistema operativo.

Ma la modalità Astrofoto su Expert RAW a che cosa serve?

E’ una modalità dedicata alla fotocamera che aiuta gli utenti a scattare foto a lunga esposizione di stelle e costellazioni, che vengono anche riconosciute dall’applicazione.

Ovviamente la qualità finale dell’immagine dipende dalla fotocamera e dalla qualità della luce naturale delle stelle, ovvero se non c’è o c’è molto inquinamento ambientale.

Vi ricordo che la modalità Astrofoto è già presente su altri dispositivi Galaxy, come i modelli S22, S20, Note 20, Galaxy Fold eccetera.

