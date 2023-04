Galaxy S22 non otterrà tutte le funzionalità di Expert Raw dei Galaxy S23

Samsung limiterà le funzionalità di Expert Raw sui Galaxy S22: non saranno tutte quelle già viste sui Galaxy S23.

Sappiamo da un comunicato ufficiale che Samsung continuerà ad apportare alcune delle funzionalità viste sui Galaxy S23 anche sugli smartphone top di gamma di passata generazione.

Ma sottolineammo “alcune”, dato che non tutte verranno implementate sugli smartphone “più vecchi”.

Samsung Galaxy S22 non riceverà tutte le funzionalità Expert Raw già viste sui Galaxy S23

Un moderatore della Samsung Community, responsabile degli aggiornamenti relativi al software fotocamera, ha affermato che un paio di funzionalità di Expert Raw non saranno implementate sui Galaxy S22.

Le funzionalità in questione sono:

registrazione audio 360

riprese ad alta risoluzione da 50 MP / 100 MP

La registrazione audio 360 non sarà implementata sui Galaxy S22 semplicemente perché Samsung non ha intenzione di offrire il supporto: punto e basta.

Invece ci sono motivazioni più valide riguardo al mancato supporto per le “riprese ad alta risoluzione da 50MP/ 100MP.

Samsung afferma che la funzionalità riprese a 100MP non può essere applicata ai Galaxy S22 semplicemente perché il comparto hardware fotografico di quest’ultimo non è sufficientemente compatibile.

Applicare tale funzionalità risulterebbe troppo “gravosa” per il sistema con perdita di prestazioni ed esperienza d’uso per l’utente finale.

Di fatto le limitazione hardware della fotocamera verrebbero compensate solo con un utilizzo troppo elevato di memoria ed elaborazioni da parte dello smartphone.

Per quanto riguarda la ripresa a 50MP, la funzionalità non sarà implementata perché ad esempio il sensore da 108MP del Galaxy S22 Ultra non ha la possibilità di effettuare un pixel binning 4-1, come invece avviene sul sensore da 200MP dei Galaxy S23 Ultra, per rilasciare una foto finale da 50MP.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung Community (in coreano)

