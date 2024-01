Serie Redmi Note 13 data di annuncio ufficiale in Italia svelata

Svelata al data ufficiale di lancio in Italia della nuova serie Redmi Note 13 di Xiaomi: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Sapevamo già da un po’ di tempo che Xiaomi avrebbe presentato la serie Redmi Note 13 in Italia durante il mese di gennaio 2024.

Oggi l’azienda cinese ha finalmente svelato la data ufficiale di presentazione e quindi commercializzazione nel nostro paese.

Redmi Note 13 ecco la data di annuncio/commercializzazione in Italia

Anche se i Redmi Note 13 sono già acquistabili su canali di terzi, come vi abbiamo già segnalato qualche giorno fa, Xiaomi presenterà e inizierà la commercializzazione ufficiale sul proprio sito solo dal 15 gennaio 2024.

Molto probabilmente in data 15 gennaio 2024 tramite il sito ufficiale Xiaomi Italia ci sarà pure una promozione: si prevede infatti uno sconto alla cassa Early Bird tramite coupon e probabilmente anche un omaggio incluso nel prezzo di vendita (ma non sappiamo cosa sarà).

Vi segnaliamo inoltre che in data 11 gennaio 2024 Xiaomi presenterà anche nuovi smartphone della serie Poco.

Infatti verranno presentati i prossimi Poco X6, X6 Pro e il Poco M6 Pro.

Ritornando ai Redmi Note 13, la serie con connettività 5G punterà su nuovi display Amoled da 6.67 pollici, risoluzione nativa 1.5K, frequenza di aggiornamento a 120Hz e luminosità di picco che toccherà i 1600 nits anche per le versioni più economiche.

Si punterà sui nuovi chipset 5G di fascia media alta come gli Snapdragon 7S Gen 2 e sul performante Dimensity 7200 ultra, fotocamere principali fino a 200MP, ricarica rapida via cavo fino a 120W, e il modello 13 Pro Plus avrà pure la certificazione IP68.

Inoltre Xiaomi sarà generosa in termini di memoria: la ram infatti sui modelli più pompati raggiungerà ben 16GB, mentre la memoria interna potrebbe arrivare fino a 1TB.

Sono numeri da smartphone top di gamma in questo campo.

Infine Abbiamo già un idea sui prezzi di listino base (versioni 8-256GB) per tutti e tre i modelli, grazie i dati racconti alcune offerte già presenti su store di terzi:

Redmi Note 13 5G 8-256GB prezzo 299 euro

Redmi Note 13 Pro 5G 8-256GB a 399 euro

Redmi Note 13 Pro Plus 5G 8-256GB a 499 euro

Ovviamente per avere tutte le informazioni complete non ci resta che aspettare il 15 gennaio.

