Xiaomi 14 prezzo in Europa svelato (Grecia)

Svelato il prezzo di vendita in Europa (Grecia) del prossimo Xiaomi 14: indiscrezioni confermano che la versione Pro rimarrà in Cina e non arriverà da noi.

Sappiamo che in data 25 febbraio 2024 Xiaomi presenterà per il mercato europeo e globale lo Xiaomi 14.

Oggi abbiamo le prime indiscrezioni ufficiose sul presunto prezzo di vendita della versione base.

Xiaomi 14 prezzo svelato in Europa: ecco cosa sappiamo al momento

Secondo il sito di informazioni greco techmaniacs.gr lo Xiaomi 14 sarà commercializzato nella sua versione da 12GB di ram e 512GB di memoria interna al prezzo di listino di 1099 euro (almeno in Grecia).

Per fare un confronto con l’attuale Xiaomi 13, quest’ultimo è arrivato in Italia nella versione 8-256GB ad un prezzo di listino di 999 euro.

Secondo il sito greco la commercializzazione ufficiale inizierà solo a partire da 29 febbraio 2024, quindi dopo circa 4 giorni dopo la presentazione ufficiale tramite evento mediatico.

Va inoltre sottolineato che il sito greco afferma che il suo informatore ha affermato che che lo Xiaomi 14 Pro non sarà commercializzato in Europa e quindi rimarrà disponibile solo per il mercato cinese.

Questa notizia di fatto conferma precedenti rumors che già vi avevamo segnalato in precedenti articoli.

Sfortunatamente non viene specificato se arriverà da noi lo Xiaomi 14 Ultra, che deve essere ancora ufficialmente presentato dall’azienda anche in Cina.

Si parla infatti di una possibile commercializzazione in Europa del modello Ultra, prodotto che di fatto dovrebbe sostituire il modello Pro che come detto resterà ancorato al mercato cinese.

Se siete interessati allo Xiaomi 14 vi ricordo che qua potete conoscere le sue principali caratteristiche hardware.

Ovviamente considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte dell’azienda cinese (solo la data di presentazione), vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

