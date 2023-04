Oppo Find X6 Pro miglior CameraPhone per DxOMARK ad aprile 2023

Oppo Find X6 Pro è stato incoronato da DxOMARK come il miglior Cameraphone attualmente in commercio almeno fino al mese di aprile 2023: i dettagli.

Se volete conoscere il miglior Cameraphone secondo il sito specializzato DxOMARK, ebbene al momento non potete ancora comprarlo ufficialmente in Europa.

Infatti l’Oppo Find X6 Pro che ha ottenuto lo scettro del numero uno nella classifica, al momento è disponibile alla vendita solo Cina.

Oppo Find X6 Pro recensione fotocamera DxOMARK: è il nuovo re dei Cameraphone fino ad Aprile 2023

Se non conoscete il comparto fotografico di questo smartphone, vi elenchiamo i dettagli più importanti:

Fotocamera principale: sensore da 1″ da 50 MP, obiettivo con apertura f/1.8 equivalente a 23 mm, OIS

Ultra grandangolare: sensore da 50 MP 1/1,56″, obiettivo con apertura f/2,2 equivalente a 15 mm

Tele: sensore da 50 MP 1/1,56″, obiettivo con apertura f/2,6 equivalente a 65 mm

Il dispositivo è capace di registrare video in formato a 4K a 60fps, quindi niente 8K.

Ebbene l’Oppo Find X6 Pro ha ottenuto un punteggio complessivo DxOMARK di 153, superando di un punto il secondo classificato l’Honor Magic5 Pro e di quattro punti il terzo classificato Huawei Mate 50 Pro a pari merito con Pixel 7 Pro.

Di fatto batte i famosi iPhone 14 Pro Max e distanzia molto il Galaxy S23 Ultra con i suoi 140 punti complessivi.

Per quanto riguarda i punteggi nei vari test il telefono di Oppo ottiene:

Scatti fotografici punti 153 (migliore in classifica 154)

Bokeh punti 80 (pari merito con il migliore: 80 punti)

Anteprima immagini punti 72 (migliore 91 punti)

Zoom punti 154 (migliore 156 punti)

Registrazione video punti 148 (migliore 149 punti)

In poche parole l’Oppo Find X6 Pro eccelle in tutti i test (tranne nell’anteprima dove comunque è di buon livello) e può essere considerato come un Cameraphone a tutto tondo senza veri punti deboli rispetto alla concorrenza attuale.

Oppo Find X6 Pro: punti di forza e debolezza del comparto fotografico

Ovviamente questo smartphone non è perfetto, e ha i suoi punti di forza e di debolezza

Pro:

Eccellente dettaglio in foto, zoom e video, anche in condizioni di scarsa illuminazione

Rumore dell’immagine ben sotto controllo in tutte le condizioni

Autofocus affidabile e veloce in foto e video

Bell’effetto bokeh con buoni dettagli del soggetto

Efficace stabilizzazione video

Contro:

Mancanza di contrasto nelle foto di ritratti in controluce

Alcune instabilità di esposizione in foto e video

La profondità di campo ridotta significa che le foto di gruppo devono essere scattate da lontano per mettere tutti a fuoco

Tonalità della pelle innaturali in alcune condizioni

Differenze di gamma dinamica tra l’acquisizione e l’anteprima dell’immagini

Se volete avere un quadro completo, leggete la recensione su DxOMARK

