WhatsApp disponibile su Wear OS: installatela sui Galaxy Watch 4 e 5

WhatsApp è ora ufficialmente disponibile per gli smartwatch Wear OS 3 come i Galaxy Watch 4 e 5: ecco le possibilità.

Non molto tempo fa vi avevamo informato che WhatsApp stava lavorando ad una beta della propria applicazione su sistema operativo Wear OS 3, quello utilizzato sui Galaxy Watch 4 e Watch 5.

Oggi abbiamo la conferma dell’uscita della versione finale.

WhatsApp adesso è disponibile su Wear OS 3 sui Galaxy Watch 4 e Watch 5

Molto probabilmente l’uscita dell’applicazione per Wear OS 3 coincide con il fatto che tra poco meno di sette giorni Samsung lancerà i suoi nuovi Galaxy Watch 6 e di fatto questi smartwatch avranno nativamente l’applicazione già installata.

Se invece possedete un Galaxy Watch 4 o Galaxy Watch 5 vi basterà aprire l’app Play Store direttamente da smartwatch e cercare l’applicazione WhatsApp nella lista delle app disponibili: premete installa e il gioco è fatto.

Probabilmente se avete già installato l’app di messaggistica su uno smartphone Galaxy, ci sarà una sincronizzazione tra lo smartphone e lo smartwatch e l’applicazione si installerà automaticamente sull’indossabile.

L’app per Wear OS 3 è abbastanza semplice ma completa per le esigenze primarie.

Infatti il software consente di avviare nuove conversazioni, rispondere ai messaggi con testo, inviare messaggi vocali, utilizzare emoji e rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

In più se il vostro smartwatch possiede la connettività LTE 4G (come alcuni modelli di Galaxy Watch 4 e Watch 5) potrete utilizzare l’applicazione senza avere lo smartphone (collegato all’indossabile) con voi.

In futuro questo sistema operativo per smartwatch riceverà ulteriori ottimizzazioni lato applicazioni compatibili: ad esempio Spotify rilascerà nuove tessere per la sua app Wear OS nel prossimo futuro.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon