WhatsApp ha rilasciato l’applicazione ufficiale (ancora versione beta) per Wear OS 3 disponibile sui Galaxy Watch 5 e Watch 4: ecco i dettagli.

Ottime notizie per tutti coloro che possiedono uno smartwatch (o ne intendono acquistare uno) Samsung Galaxy Watch 5 o Watch 4.

Finalmente META ha sviluppato la versione di WhatsApp dedicata a WearOS 3.0.

WhatsApp arriva sui Galaxy Watch 5 e Watch 4: al momento è ancora in versione beta

Al momento si tratta ancora di una versione beta dell’applicazione, quindi per poterla scaricare dovete fare richiesta per diventare Beta Tester.

Inoltre la seconda richiesta è di assicurarsi che sullo smartphone Android collegato al vostro Galaxy Watch 5 o Watch 4, la versione di WhatsApp sia quella v2.23.10.10 o successive.

Per versioni più vecchie potrebbero esserci problemi di accesso e compatibilità.

Rispettate le condizioni l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo può essere sfruttata direttamente da smartwatch senza accedere allo smartphone.

L’applicazione dopo la sincronizzazione con i Watch 5 e Watch 4, attraverso un codice di conferma ad 8 cifre sul telefono, permette di accedere alle chat ed eseguire le seguenti operazioni:

rispondere ai messaggi utilizzando i messaggi vocali o messaggi di testo utilizzando la tastiera di sistema

mostrare i messaggi non letti

visualizzare le chat di gruppo e le persone che sono in quella conversazione

visualizzare i Contatti WhatsApp e passare alla persona cui vogliamo chattare

scorrere le conversazioni precedenti

la possibilità di aprire le chat direttamente sul telefono (link diretto per fare prima)

Tutte le conversazioni effettuate direttamente da smartwatch e sincronizzate con lo smartphone android collegate ovviamente saranno protette dalla crittografia end-to-end.

Sfortunatamente ancora non sappiamo quando WhatsApp per WearOS 3 sarà disponibile per tutti nella versione finale.

Di solito META (Facebook) impiega almeno un paio di mesi prima di rilasciare la versione finale.

Aspettiamoci un comunicato ufficiale al riguardo per una data definitiva.

Fonte: Via

