WhatsApp in arrivo la disabilitazione delle anteprime dei collegamenti

La versione Beta di WhatsApp adesso permette di disabilitare le preview dei collegamenti nelle chat: ecco i dettagli da conoscere.

Se utilizzate WhatsApp e ogni tanto condividete un collegamento che fa riferimento ad una pagina web, l’applicazione di messaggistica istantanea automaticamente vi mostrerà un anteprima.

L’anteprima consiste nel mostrare a schermo un testo descrittivo, un immagine che rappresenta in breve quello che gli utenti troveranno nella pagina web.

WhatsApp permetterà di disabilitare le anteprime dei collegamenti condivisi con i contatti

Secondo quanto riportato dai ragazzi di WABetaInfo, l’ultima versione beta (versione 2.24.7.12) per Android di WhatsApp permette agli utenti di disabilitare l’anteprima dei collegamenti.

La nuova funzionalità può essere attivata a discrezione dell’utente andando su Impostazioni->Privacy->Avanzate e abilitando l’opzione “Disabilita anteprime dei collegamenti”.

Questa funzionalità permetterà quindi di rendere le conversazioni di gruppo meno caotiche, dato che su schermo si vedrà solo il collegamento (link) e niente più.

L’utente in fatti che non vuole le anteprime non dovrà più cancellarle manualmente, ma sarà l’applicazione a farlo in automatico.

Non sappiamo quando effettivamente gli ingegneri informatici di Meta decideranno di implementare questa nuova opzione nella versione finale e stabile dell’applicazione.

Molto probabilmente ci vorranno almeno uno o due mesi di beta test chiuso e aperto prima che l’azienda americana rilasci per tutti questa nuova funzionalità.

Per adesso quindi se volete utilizzare in anteprima la funzionalità dovete scaricare la versione beta dell’app.

Fonte: Via

