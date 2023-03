WhatsApp: in arrivo nuove funzionalità per i gruppi

WhatsApp presenta nuove funzionalità per amministratori e membri della comunità

WhatsApp ha introdotto nuovi controlli per gli amministratori e strumenti per i membri della comunità nella scheda Community dell’app. Secondo un comunicato stampa, l’obiettivo è fornire ai membri della comunità più opzioni per interagire nei gruppi e agli amministratori maggiore controllo.

WhatsApp: nuove funzioni per i gruppi ed i suoi amministratori

Nuovi controlli per gli amministratori: WhatsApp ha sviluppato uno strumento semplice per consentire agli amministratori di decidere chi può unirsi a un gruppo. Ora, gli amministratori hanno maggiore controllo sulle persone che possono unirsi quando condividono il link di invito del loro gruppo o rendono il loro gruppo joinable in una comunità.

L’app crede che i gruppi siano un luogo per conversazioni intime e quindi è importante che gli amministratori possano scegliere chi può unirsi.

Visualizzazione facile dei gruppi in comune: WhatsApp vuole semplificare il processo per gli utenti che vogliono sapere quali gruppi hanno in comune con i loro contatti. Gli utenti possono ora cercare facilmente il nome di un contatto per vedere i gruppi comuni.

Inoltre, WhatsApp sta lavorando su una funzione di gruppi che scadono. Questa funzione consentirà agli amministratori di impostare una scadenza per il gruppo in modo che i partecipanti siano invitati a pulire il gruppo dopo un determinato periodo di tempo.

Le nuove funzionalità saranno disponibili a livello globale nelle prossime settimane, mentre non è ancora noto quando i gruppi che scadono saranno resi disponibili.