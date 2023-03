Whatsapp trucchi: ricerca rapida dei gruppi

A partire da dicembre 2022, WhatsApp ha introdotto una funzionalità sul client desktop che consente agli utenti di cercare rapidamente i gruppi recenti inserendo il nome di un contatto.

Questa funzione è stata molto apprezzata dagli utenti in situazioni in cui potrebbero non ricordare il nome di un gruppo.

Trucchi WhatsApp: gruppi in comune

Ma la buona notizia è che, grazie all’ultima versione beta di WhatsApp per Android, i beta tester potrebbero ottenere la stessa funzionalità anche durante la ricerca di un contatto. L’immagine pubblicata da WABetaInfo mostra come, durante la ricerca di un contatto, gli utenti possano visualizzare una nuova sezione chiamata “gruppi in comune”. Questa funzionalità fornisce informazioni più dettagliate durante la ricerca di un contatto, rispetto al passato. La funzione consente di individuare i gruppi in comune con persone nella propria rubrica senza però aprire le informazioni sulla chat per prenderne visione.

È importante notare che la ricerca dei gruppi tramite i propri contatti sarà presto disponibile anche per alcuni beta tester di iOS, ma solo se installeranno l’ultima versione beta di WhatsApp per iOS 23.5.0.75 disponibile su TestFlight. In questo modo, anche loro saranno in grado di visualizzare la sezione “gruppi in comune” nei risultati di ricerca.

Inoltre, il team di sviluppo sta lavorando per fornire la possibilità di impostare una data di scadenza per un gruppo WhatsApp, in modo che la rimozione dello stesso possa avvenire automaticamente e senza l’intervento diretto di uno dei partecipanti.

Altri aggiornamenti che la comunità di sviluppo ha rilasciato dall’inizio del 2023 includono:

Visualizzazione delle immagini in anteprima all’interno delle notifiche: A partire da gennaio 2023, è stata introdotta una nuova funzionalità che permette di visualizzare le immagini ricevute all’interno delle notifiche di messaggio, senza dover aprire l’applicazione. Scadenza dei messaggi in una chat di gruppo: A febbraio 2023, è stata introdotta una nuova funzione che consente agli amministratori di un gruppo di impostare una data di scadenza per la chat di gruppo. Una volta raggiunta la data di scadenza, tutti i messaggi e i file presenti nella chat verranno cancellati automaticamente. WhatsApp Desktop su iPad: A partire da marzo 2023, è finalmente disponibile anche su iPad. Gli utenti possono scaricare l’applicazione di WhatsApp Desktop dal sito web ufficiale di WhatsApp e sincronizzarla con il proprio account di WhatsApp sullo smartphone per utilizzarla su iPad. Condivisione di cartelle e file con altri utenti: A partire da marzo 2023, WhatsApp ha introdotto una nuova funzione che permette di condividere cartelle e file di grandi dimensioni con altri utenti, senza dover ricorrere a servizi di cloud storage di terze parti.

Queste sono solo alcune delle funzioni più recenti introdotte da WhatsApp, ma ci sono molte altre novità che possono essere scoperte utilizzando l’applicazione.