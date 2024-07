Xiaomi Mix Flip ufficiale in Cina: arriverà pure in Europa?

Lo Xiaomi Mix Flip lo smartphone pieghevole con form factor a conchiglia è ufficiale in Cina: nuovi rumors affermano che potrebbe arrivare in Europa.

Ufficializzato in Cina da un paio di giorni, oggi alcune voci di corridoio affermano che Xiaomi sarebbe interessata a lanciare anche in Europa il suo nuovo Mix Flip.

E’ una notizia simile a quella della commercializzazione in Europa dello Xiaomi Mix Fold 4.

Xiaomi Mix Flip ufficiale: caratteristiche principali e prezzo (forse arriva in Europa)?

Display e design

Il pieghevole a conchiglia di Xiaomi si presenta con un display esterno da 4.01 pollici di diagonale che l’azienda cinese chiama All Around Liquid.

Ha un formato in 16:9 e questo lo rende funzionale per l’esecuzione di app senza limitazioni o per la visualizzazione fissa di widgets.

Ha una risoluzione nativa 1392 x 1208 pixel, 120Hz di frequenza di aggiornamento e 1600 nit di luminosità tipica e 3000 nit di luminosità massima.

Al suo interno troviamo il display pieghevole OLED da 6.86 pollici di diagonale con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco pari a 3000 nit.

Offre 1 miliardo di colori e il supporto agli standard Dolby Vision e HDR10+.

Lo Xiaomi Mix Flip ha una scocca con bordi rifiniti in metallo e una protezione in vetro anteriore e posteriore.

Ha dimensioni da chiuso pari a 74 x 74 x 16 mm, e d’aperto pari a 167.5 x 74 x 7.6 mm per un peso complessivo di 190 grammi.

E’ disponibile nei colori Nero, Bianco, Viola.

Processore e memoria

Al suo interno Xiaomi utilizza il chipset Snapdragon 8 Gen 3 un Octa-Core (1×3,3 GHz Cortex-X4 e 3×3,2 GHz Cortex-A720 e 2×3,0 GHz Cortex-A720 e 2×2,3 GHz Cortex-A520) con GPU Adreono 750 e processo produttivo a 4nm.

Per mantenere ottimali le prestazioni è stata installata una camera di vapore da 3500 mm² per il raffreddamento.

Al chipset vengono affiancati 12-16GB di ram LPDDR5X e da 256GB fino ad 1TB di memoria interna UFS 4.0 non espandibile.

Multimedialità

Lato multimediale troviamo una doppia fotocamera posteriore ottimizzata con lenti LEICA:

50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolo), 1.0µm, PDAF, OIS

50 MP, f/2.0, 47mm (teleobiettivo), PDAF (9cm – ∞), zoom ottico 2x

La camera selfie invece monta un sensore da 32 MP, f/2.0, 21 mm (ampio), 0,7 µm.

Il pieghevole è in grado di registrare video in 8K a 24 fps, 4K a 60 fps (anche con la fotocamera anteriore).

L’audio presenta gli altoparlanti stereo, ma manca il jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Come connettività troviamo:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 dual band

Bluetooth 5.4

GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

Scanner per le impronte digitali laterale

Porta Type C di tipo 2.0

Batteria e sistema operativo

Lo Xiaomi Mix Flip viene alimentato da una batteria interna da 4780 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 67W.

Come sistema operativo c’è Android 14 con interfaccia personalizzata HyperOS: sulla carta il telefono riceverà 4 aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 18) e 5 anni di supporto software (patch sicurezza e funzionalità).

Prezzo e disponibilità dello Xiaomi Mix Flip

Per adesso dati ufficiali affermano che il Mix Flip è disponibile all’acquisto solo in Cina con un prezzo di partenza per la versione base 12-256GB di 5999 Yuan (760 euro).

Recenti rumors affermano che Xiaomi forse lancerà lo smartphone anche in Europa, ma il prezzo di vendita sarà decisamente più elevato (vedi Dogana + tasse più alte).

Si parla di un prezzo di vendita di circa 1300 euro, anche se va detto non viene specificato la variante di memoria che potrebbe essere venduta nel nostro continente.

Ovviamente se Xiaomi deciderà di venderlo in Italia ci sarà un comunicato ufficiale da parte del sito ufficiale, quindi vi faremo sapere le future novità.

