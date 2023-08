Xiaomi Watch S1 e S1 Active prezzo tagliato oltre la metà: ora sono davvero economici

Il prezzo è ormai ai minimi storici per gli smartwatch Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Actice: ora sono davvero economici e un valido aiuto per il vostro fitness.

Gli Xiaomi Watch S1 Active e Watch S1 sono tra i più recenti smartwatch dedicati al fitness (e altro) che l’azienda cinese ha portato sul mercato italiano, ad un prezzo di listino al lancio rispettivamente di 199,99 euro e 249,99 euro.

Non conoscete i dettagli di questi smartwatch? Ecco le loro caratteristiche principali.

Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active ecco dove si possono acquistare ad un prezzo economico

Potete acquistare lo Xiaomi Watch S1 Active colore Nero al prezzo di 80,89 euro IVA e spedizione inclusa seguendo queste semplici istruzioni:

Dopo aver selezionato le spedizioni (4.90 euro) effettuare il pagamento se siete decisi ad acquistarlo (vari modalità di pagamento disponibili)

Invece per acquistare lo Xiaomi Watch S1 sempre colore nero al prezzo di 113,19 euro IVA e spedizione inclusa seguendo queste semplici istruzioni:

Dopo aver selezionato le spedizioni (4.90 euro) effettuare il pagamento se siete decisi ad acquistarlo (vari modalità di pagamento disponibili)

Come potete notare il prezzo di vendita attuale è praticamente meno della metà del prezzo di listino al lancio di entrambi gli smartwatch: ne potreste acquistare due al prezzo di uno insomma (per regalo di coppia?).

ATTENZIONE! Va sottolineato che i prezzi potrebbero subire delle variazioni nel tempo, o i prodotti potrebbero esaurirsi: chi prima arriva meglio alloggia!

Dettagli spedizione, garanzia

Questi Watch S1 Active e Watch s1 hanno ovviamente la garanzia Italia di 2 anni presso il rivenditore Monclick.

Inoltre ci sono 14 giorni per il rimborso/reso.

La spedizione dello smartphone venduto da magazzino Monclick Italia avviene tramite corriere con consegna prevista in 3-5 giorni lavorativi (comprensiva della preparazione del pacco).

Il dispositivo è la versione Europa/Italia, quindi supporta la lingua italiana, ha gli aggiornamenti OTA, è perfettamente compatibili sia con smartphone Xiaomi che con altri dispositivi android o Apple iOS.

