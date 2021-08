Youtube Music arriva l’app per Wear OS 3: solo per i Galaxy Watch 4

Disponibile la nuova applicazione Youtube Music per il sistema operativo Wear OS 3, ma al momento sarà un esclusiva per gli Smartwatch Galaxy Watch 4 e 4 Classic.

Come molti di voi sapranno già i nuovi smartwatch Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic sono usciti da un paio di settimane sul mercato Europeo e utilizzano il sistema operativo Wear OS 3 e non Tizen OS.

I Galaxy Watch 4 escono con pre-installato il Google Play Store e altre applicazioni come Google Pay, Google Maps, Messages eccetera.

Alla lista delle tipiche applicazioni di Google su Wear OS 3 oggi si aggiunge pure Youtube Music.

Youtube Music arriva su Wear OS 3 per i Samsung Galaxy Watch 4: i dettagli

Facciamo riferimento al fatto che l’applicazione al momento è compatibile solo con la versione 3 di Wear OS, quindi di fatto al momento è scaricabile solo sugli smartwatch dell’azienda coreana.

Questo è il comunicato sulla pagina ufficiale dell’applicazione:

“YouTube Music currently only works on watches with Wear OS powered by Samsung. All playback from YouTube Music should be 128 kbps bitrate AAC”

Google al momento non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione sull’eventualità che Youtube Music possa arrivare anche sulle più vecchie versioni software di Wear OS.

Va comunque detto che la versione attuale di Youtube Music per Wear OS 3 non ha grandi funzionalità disponibili.

Sembra infatti che non sia possibile ascoltare la musica direttamente in streaming: infatti l’applicazione prima scarica la canzone nella memoria dello Smartwatch e poi vi permette di ascoltarla.

Inoltre il download della musica è abilitato solamente se il vostro Galaxy Watch 4 o Watch 4 Classic è collegato al caricabatteria.

Di fatto soluzioni come Spotify, disponibili anche sulle vecchie versioni di Wear OS, rimangono ancora soluzioni migliori.

