Apple Music: Un Bug Rende Visibili le Playlist Altrui

Recentemente, un fastidioso bug sta interessando gli utenti dell’app Apple Music su iPhone, mostrando playlist altrui nella propria libreria musicale.

Questo problema potrebbe creare alcuni inconvenienti anche a livello di privacy.

Apple Music: attenzione alla privacy

Molti utenti hanno segnalato la comparsa casuale di playlist di altre persone nella propria libreria musicale. In alcuni casi, le playlist sconosciute sono state addirittura fuse con quelle degli utenti coinvolti, mentre in altri, le playlist dei singoli utenti sono state rimosse o rimpiazzate dalle altre.

Inizialmente, i consumatori coinvolti avevano paura che i loro account Apple fossero stati violati. Tuttavia, la causa potrebbe essere riconducibile a un problema al momento non meglio specificato relativo ai server iCloud di Apple.

Al momento, Apple non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma l’azienda è a conoscenza della situazione e sta cercando di trovare una soluzione. Nel frattempo, molti utenti hanno risolto il problema annullando la sincronizzazione con iCloud per l’app Musica e sincronizzando nuovamente il tutto. Tuttavia, non tutti gli utenti hanno riscontrato miglioramenti con questa soluzione.

Da tenere presente che i primi report degli utenti riguardanti il problema risalgono a metà febbraio, il che suggerisce che il bug potrebbe essere correlato al rilascio di iOS 16.3.1, che includeva una correzione di bug per le impostazioni di iCloud.

Il problema ricorda un altro bug sempre relativo a iCloud che si è verificato l’anno scorso, quando alcuni utenti hanno segnalato la presenza di video e immagini di estranei nelle loro librerie fotografiche su Windows.

In conclusione, il bug di Apple Music che rende visibili le playlist altrui sta creando diversi problemi agli utenti dell’app. Tuttavia, l’azienda è al lavoro per risolvere il problema e per garantire una maggiore protezione della privacy degli utenti.