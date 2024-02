Asus Zenfone 11 Ultra ecco la data dell’annuncio

Ecco quando sarà ufficializzato il prossimo Asus Zenfone 11 Ultra anche in Europa: svelata la data ufficiale.

Oggi abbiamo la conferma ufficiale che l’Asus Zenfone 11 Ultra sarà presentato e commercializzato in Europa nel mese di marzo di quest’anno.

L’azienda asiatica ha infatti rilasciato il comunicato ufficiale.

Asus Zenfone 11 Ultra data di annuncio per il mercato europeo svelata ufficialmente

Ebbene il prossimo Zenfone 11 Ultra sarà svelato al grande pubblico in Europa in data 14 marzo 2024 in un evento mediatico che si terrà a Berlino alle ore 13.00 locali.

La pubblicità ha anche accennato ad alcune caratteristiche di punta del nuovo smartphone come la stabilizzazione video all’avanguardia, la modalità ritratto e la lunga durata della batteria, il display di grandi dimensioni.

Sfortunatamente l’azienda asiatica tramite questi banner pubblicitari non ha svelato altre caratteristiche “ufficiali”, ma già da passati rumors abbiamo un quadro abbastanza completo del prodotto.

Infatti questo smartphone avrà un design che ricorderà in parte quello dell’Asus Rog Phone 8 senza LED annessi.

Dal punto di vista delle caratteristiche hardware il telefono si presenterebbe con:

Display AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento adattiva da 1-144Hz

Chipset Snapdragon 8 Gen 3

16GB di ram LPDDR5X

512GB di memoria interna UFS 4.0

Fotocamera principale da 50 MP con sensore IMX890, teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 3x e un sensore Ultra grandangolare da 13 MP

Batteria interna da 5500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 65W e ricarica wireless da 15W

Presenza del jack da 3.5mm per le cuffie

Colori: Eternal Black, Skyline Blue, Misty Grey, Verdure verde e Terra del deserto di Sienna

Fonte: Via Twitter (X)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon