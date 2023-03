WhatsApp senza numero grazie all’username

Se stai cercando un modo per utilizzare WhatsApp senza numero, o perlomeno senza doverlo fornire al tuo interlocutore, c’è una buona notizia per te. È stata avvistata una nuova funzione in una versione beta dell’app che consente di utilizzare WhatsApp senza dover condividere il proprio numero di telefono.

Questa opzione è particolarmente utile per coloro che desiderano mantenere la propria privacy online o per coloro che preferiscono utilizzare un numero temporaneo o falso al posto del proprio numero di telefono personale.

WhatsApp senza numero di telefono

La nuova funzione consente agli utenti di WhatsApp di celare o comunque mettere in secondo piano il proprio numero di telefono, mostrando invece il nome profilo scelto. Questo significa che gli utenti potranno sapere immediatamente chi li sta contattando senza dover condividere il proprio numero di telefono.

Tuttavia, poiché questa funzione è ancora in fase di sviluppo, non si sa ancora se sarà possibile celare del tutto l’utenza telefonica o se ci saranno altre informazioni che potrebbero rivelare il numero di telefono dell’utente.

In ogni caso, questa nuova funzione dimostra ancora una volta l’impegno di WhatsApp nello sviluppo continuo e nell’offrire all’utenza un’esperienza sempre migliore e più sicura. Se sei interessato a utilizzare WhatsApp senza dover condividere il tuo numero di telefono, tieni d’occhio gli aggiornamenti futuri dell’app per scoprire quando questa funzione sarà disponibile per tutti gli utenti.

L’utilizzo dell’username sarà semplicemente una funzione che abbiamo già visto su Telegram e che si è rivelata molto funzionale e gradita dagli utenti che possono in qualche modo mantenere la loro privacy. Secondo gli sviluppatori la funzione di WhatsApp sarà molto simile a questa e sarà molto intuitiva da impostare con una procedura guidata in perfetto stile con l’applicazione, non ci resta che attendere l’aggiornamento alla nuova versione di WhatsApp che avrà in compito di introdurre questa nuova possibilità.