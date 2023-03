WhatsApp: come cambierà con il nome utente

Meta sta lavorando costantemente per migliorare e aggiornare le sue applicazioni, incluso il noto servizio di messaggistica WhatsApp.

Recentemente, WhatsApp ha introdotto molte nuove funzionalità, come la possibilità di visualizzare il nome utente al posto del numero per i contatti sconosciuti.

WhatsApp: come cambiare con l’introduzione dell’username

Negli ultimi tempi, l’identificazione degli utenti sembra essere una priorità per l’azienda di Menlo Park, che cerca di semplificarci la vita con qualche innovazione ben mirata. Nonostante sia ancora in fase beta, l’ultima novità punta con ancora più decisione in questa direzione: nei gruppi, infatti, sarà possibile mostrare la foto profilo come piccola anteprima direttamente nella chat di discussione, rendendo ancora più facile l’identificazione dei partecipanti a colpo d’occhio, a patto che abbiano impostato un’immagine personale.

Questa opzione, chiamata “Profile Icons” nelle impostazioni, è attualmente in fase di sviluppo per Android e dispositivi iOS. Si tratta di un’ulteriore innovazione per semplificare l’identificazione degli utenti sulla piattaforma.

Inoltre, da qualche giorno è disponibile “Meta Verified”, un processo di verifica della propria identità a pagamento per Facebook. Questa novità è stata pensata per i content creator e i professionisti che desiderano farsi riconoscere con facilità e sicurezza dalle proprie community.

Meta sta dimostrando un impegno costante per migliorare l’esperienza degli utenti sui suoi servizi, offrendo funzionalità avanzate che rendono più facile l’identificazione degli utenti e la creazione di comunità sicure e autentiche. L’aggiunta di nuove funzionalità come “Profile Icons” e “Meta Verified” è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Meta per migliorare la qualità dei suoi servizi.

Grazie a questa nuova funzione sarà possibile utilizzare il proprio username e mantenere nascosto il proprio numero di cellulare per una maggiore privacy degli utenti