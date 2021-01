Galaxy S21 Ultra l’unico della serie con microSD: S21 e S21 Plus no! Almeno in Europa

Recenti informazioni affermano che il Galaxy S21 Ultra sarà l’unico dispositivo della nuova serie top di gamma di Samsung ad avere lo slot per le microSD, almeno in Europa.

Non molto tempo fa vi avevamo informati che Samsung era intenzionata ad eliminare lo slot per le microSD su tutti i dispositivi della nuova gamma Galaxy S21.

Di fatto si vociferava che i nuovi S21, S21 Plus e S21 Ultra non avrebbero avuto in nessun modo la possibilità di espandere la memoria interna, comunque già corposa dato il taglio minimo da 128GB.

Oggi il noto informatore Roland Quandt tramite il proprio account Twitter ha affermato che la situazione, almeno in Europa, non sarà così.

Secondo quanto avrebbe appreso, per Roland è una voce di corridoio attendibile da 9 su 10, solamente i Galaxy S21 e S21 Plus non avranno lo slot per le microSD.

Il super top di gamma, quello più costoso in assoluto, il Galaxy S21 Ultra godrà pure di questa funzionalità per non scontentare gli utenti più esigenti.

C’è inoltre da sottolineare, sempre secondo Roland Quandt, che il modello S21 Ultra uscirà pure in una versione con ben 16GB di ram accompagnata da 512GB di memoria interna.

Quindi le versioni degli S21 Ultra con 128GB e 256GB di memoria interna dovranno accontentarsi di “soli” 12GB di ram.

Non immaginiamo quale sarà il prezzo al lancio della versione da 16GB di ram e 512GB di rom, considerato che la versione base da 12GB di ram e 128GB di rom dovrebbe costare intorno ai 1400 euro in Europa.

Ovviamente come sempre vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo, dato che al momento non c’è nessuna certificazione ufficiale da parte di Samsung.

Fonte: Via Twitter 1 e Twitter 2