Galaxy S23 un aggiornamento in arrivo: trasferire le video chiamate sui Tablet

Un aggiornamento permette alla serie Galaxy S23 di trasferire le video chiamate direttamente su un Tablet sincronizzato: ecco i dettagli.

Abbiamo le prime conferme che Samsung ha iniziato a rilasciare un aggiornamento per la serie Galaxy S23 che permetterà agli utenti di ottenere una maggiore flessibilità per le video chiamate.

Samsung Galaxy S23 la serie si aggiorna con la possibilità di trasferire le video chiamate su Tablet

Il nuovo aggiornamento consente agli utenti S23 di trasferire una video chiamata direttamente su un tablet Galaxy nelle vicinanze, grazie ad un processo di sincronizzazione.

La sincronizzazione avviene tramite la stessa rete Wifi utilizzata dallo smartphone e dal tablet che hanno un account Samsung identico.

Di fatto il trasferimento della video chiamata funziona solo tra dispositivi Samsung e non c’è compatibilità con altri tablet di marchi terzi.

Non sappiamo se tale funzionalità è limitata alle app native di videochiamata (quelle sviluppate da Samsung) o funziona anche su app terze come WhatsApp o Google Meet: non viene specificato.

Va però sottolineato che il nuovo aggiornamento al momento si sta diffondendo solo sui modelli S23 commercializzati in Cina.

Il nuovo firmware di riferimento ha seriale S91x0ZCU1AWD3 (la x cambia a seconda del modello)

Quest’ultimo è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il software ha un peso di circa 362 megabyte e si basa sul sistema operativo Android 13 con interfaccia ONE UI 5.1.

Non ci sono nuove patch di sicurezza per questa versione Cina, che rimangono ferme a quelle di febbraio 2023.

Rimane quindi il dubbio che l’aggiornamento in questione potrebbe rimanere solo sui dispositivi venduti in Cina e non arrivare anche ai Galaxy S23 venduti in Europa e quindi anche in Italia.

Staremo a vedere se Samsung rilascerà dettagli ufficiali nel change-log de prossimo aggiornamento che conterrà le patch di giugno 2023 per i dispositivi venduti nel nostro paese.

Fonte: Via

