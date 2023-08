Android permetterà la sincronizzazione di tutti i dispositivi con un unico account

Nuove voci affermano che Android introdurrà una funzionalità che permetterà di sincronizzare tutti i diversi dispositivi con un unico account.

Secondo in esperto del sistema operativo Android, Google sta lavorando ad una nuova funzionalità che riguarda la interconnettività tra tutti i dispositivi Android che sono collegati ad un unico account.

Potrebbe trattarsi di qualcosa di simile alla funzione Continuity esistente di Apple, che consente agli utenti di rispondere alle chiamate dal proprio iPhone sui propri Mac e iPad purché utilizzino la stessa rete internet.

Di fatto con questa nuova funzionalità gli utenti Android tramite un unico account Google potranno accedere ad opzioni come il cambio di chiamata e la condivisione di Internet.

Quindi potranno passare la chiamata da uno smartphone android ad un altro smartphone android.

Infatti dallo screenshot di esempio si può notare che he la funzione di cambio di chiamata funzionerà su diversi telefoni Android.

Questa sarebbe una soluzione diversa rispetto a quella implementata da Apple che non consente di rispondere alle chiamate da un altro iPhone, ma solo da un iPad, Mac o MacBook.

Poi ci sarebbe la possibilità di condividere in modo semplice la connessione di rete del loro dispositivo principale con gli altri dispositivi Android presenti, come se fosse un hotspot mobile.

Sebbene Google non abbia ancora annunciato alcun dettaglio ufficiale per questa nuova funzione, l’esperto del sistema operativo Android Mishaal Rahman afferma che la funzione “Collega il tuo dispositivo” verrà visualizzata nel sottomenu Impostazioni> Google> Dispositivi e condivisione in futuro.

Staremo a vedere come l’azienda americana comunicherà il tutto ufficialmente nelle prossime settimane.

Fonte: Via Twitter (X)

