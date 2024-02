Nothing Phone (2a) data di annuncio ufficiale e prezzo di vendita svelato

Ecco quando sarà presentato ufficialmente il nuovo Nothing Phone (2a) e quanto costerà in Europa: tutti i dettagli svelati.

Oggi abbiamo una notizia certa e una ancora classificata come rumors per il prossimo smartphone di fascia media Nothing Phone (2a).

Vediamo di chiarire la situazione.

Nothing Phone (2a): data di annuncio ufficiale e presunto prezzo di vendita in Europa

Ebbene il nuovo smartphone sarà presentato dall’azienda durante un evento mediatico che si terrà il 5 marzo 2023.

L’azienda non ha ancora ufficializzato il prezzo di vendita, ma per questo ci viene in soccorso un informatore francese che ha diffuso i dettagli sul costo di acquisto delle due versioni di memoria disponibili.

Da quello che è trapelato la versione base da 8GB di ram e 128GB di memoria interna avrà un prezzo di listino in Europa di 349 euro.

Invece la seconda variante con 12GB di ram e 256GB di memoria interna sarà commercializzata al prezzo di 399 euro.

Il Nothing Phone (2a) secondo recenti rumors dovrebbe utilizzare il chipset Dimensity 7200 di MediaTek, avere un display Amoled da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione FHD+, una doppia fotocamera posteriore di cui il sensore principale sarebbe da 50MP, una fotocamera anteriore per selfie da 32MP.

Precedenti rumors indicavano che la scocca posteriore dello smarpthone non avrebbe i led posteriori per l’interfaccia Glyph, ma pare che questa notizia sia stata smentita da più recenti rumors.

Meet the Nothing Phone (2a)! Model: A142.

Codenames: Pacman / Aero(dactyl?). Nothing's next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design. Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA — Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023

Considerato comunque che l’azienda non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale sui prezzi di vendita, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

