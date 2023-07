Nothing Phone (2) è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato il nuovo Nothing Phone (2) ecco le sue principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita.

Il nuovo Nothing Phone (2) è stato finalmente ufficializzato e apporta sicuramente miglioramenti rispetto alla generazione precedente: scopriamo le sue caratteristiche e quanto costa

Nothing Phone (2) caratteristiche principali e prezzo di vendita

Display e dimensioni

Il nuovo smartphone si presenta con un design che sulla carta sembra uguale al predecessore, ma in realtà sono state applicati alcuni cambiamenti per migliorare l’esperienza d’uso.

Infatti il nuovo dispositivo presenta un retro arrotondato che lo rende più comodo da maneggiare.

Inoltre la gestione dei led posteriori è stata migliorata con l’interfaccia Glyph che adesso può gestire 11 strisce LED segmentate con 33 zone di illuminazione LED totali.

I LED possono segnalare alcune nuove notifiche come il controllo del volume e gli indicatori del timer, e si potranno abbinare anche app specifiche.

Le dimensioni dello smartphone sono pari a 162.1 x 76.4 x 8.6 mm per 201.2 grammi.

La scocca, disponibile nei colori bianco o grigio, ha un bordo rifinito in metallo, mentre la parte posteriore con i led è protetta da vetro Gorilla Glass.

Lo smartphone è pure certificato IP54, con una resistenza base agli schizzi d’acqua e alla polvere in generale.

Per quanto riguarda il display, troviamo un pannello OLED LTPO da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120Hz.

Il pannello supporta l’HDR10+, ha 1 miliardo di colori e raggiunge una luminosità di picco di 1600 nits.

In alto al centro del display troviamo il classico forellino che racchiude la fotocamera anteriore per selfie.

Processore e Memoria

Il Nothing Phone (2) adesso monta chipset Snapdragon 8+ Gen 1 con processo produttivo a 4nm, abbinato a 8-12GB di ram e fino a 512GB di memoria interna, che risulta non espandibile.

Un netto miglioramento prestazionale rispetto al precedente Snapdragon 778G+ montato sul primo modello.

Multimedialità

Come fotocamera principale troviamo un sensore Sony IMX890 f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e modalità HDR e Motion Capture aggiornate.

C’è poi una fotocamera ultra grandangolare con sensore Samsung JN1 da 50MP f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm, AF.

Per i selfi viene utilizzato un sensore Sony IMX615 da 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.74″, 0.8µm.

Il Nothing Phone (2) può registrare video in formato 4K a 60 fps, mentre la fotocamera selfie solo a 1080p.

La qualità dell’audio è garantita dagli altoparlanti stereo, ma attenzione non è presente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Lato connettività troviamo:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band

Bluetooth 5.3

GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC

Scanner per le impronte digitali sotto il display

Chipset NFC

Porta USB Type C 2.0 con OTG

Batteria e sistema operativo

Lo smartphone è alimentato da una batteria interna da 4700 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 45W.

Il produttore afferma che ci vogliono circa 55 minuti per la ricarica completa da zero a cento.

E’ presente anche la ricarica wireless a 15W e quella inversa wireless a 5W

Come sistema operativo, nativamente il Nothing Phone (2) esce sul mercato con Android 13 e interfaccia personalizzata Nothing OS 2.0.

L’interfaccia Nothing OS 2.0 adesso aggiunge nuovi widget, colori dei temi, layout delle cartelle e copertine illustrate.

Prezzo e disponibilità del Nothing Phone (2)

Potete pre-ordinare lo smartphone fin da oggi ai seguenti prezzi di vendita sul sito ufficiale:

Versione 8-128GB al prezzo di 679 euro

Versione 12-256GB al prezzo di 729 euro

Versione 12-512GB al prezzo di 849 euro

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon