Un anteprima della presunta scocca posteriore del futuro OnePlus 13 mostra un design rinnovato con un isola fotografica non più circolare: i dettagli.

Giusto un paio di settimane fa in Europa è iniziata la prevendita dell’OnePlus 12 e del modello 12R, anche se in Cina il top di gamma dell’azienda era già in vendita da più tempo.

Oggi abbiamo prime informazioni sull’OnePlus 13, più nello specifico il design della scocca posteriore.

OnePlus 13 abbandonerà l’isola fotografica circolare dell’OnePlus 12? Prime immagini render (rumors)

Ebbene il web oggi ci ha regalato un inaspettata immagine render, che sulla carta mostra il design della scocca posteriore del prossimo top di gamma di OnePlus.

La cosa che si nota chiaramente è che l’azienda cinese forse abbandonerà la grande isola circolare presente nei modelli 11, 12 e 12R e implementerà un isola fotografica meno complessa e appariscente.

Sulla carta sul modello 13 l’azienda implementerà una configurazione a tripla fotocamera allineata verticalmente, con un isola fotografica limitata e arrotondata ai bordi.

Ovviamente considerato che l’OnePlus 13 è ancora piuttosto lontano dal suo debutto ufficiale è probabile che questa sia una soluzione, tra le tante, che OnePlus sta testando per il suo prossimo smartphone.

Quindi non è detto che la soluzione sarà effettivamente così.

Comunque anche il noto informatore cinese Digital Chat Station ha affermato che, anche secondo le proprie fonti, OnePlus cambierà il design dell’isola fotografica per il prossimo modello 13.

L’informatore afferma che probabilmente sarà mantenuto lo stesso display LTPO AMOLED con risoluzione 1.440 x 3.168 pixel, e verrà aggiornato il comparto fotografico posteriore.

Probabilmente sull’OnePlus 13 verrà utilizzato il futuro chipset Snapdragon 8 Gen 4, e verrà implementato un nuovo scanner per le impronte digitali sotto il display che utilizzerebbe una nuova tecnologia ad ultrasuoni.

Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno altri dettagli in merito, per adesso prendete tutte le informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

