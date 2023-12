OnePlus Buds 3 promettono un audio di qualità top di gamma: le pubblicità

Le prossime OnePlus Buds 3 promettono un nuovo doppio driver audio con qualità da TWS top di gamma: i dettagli trapelati al momento.

Ad inizio gennaio 2024, più precisamente il 4 del mese, OnePlus presenterà alcuni nuovi prodotti in Cina, tra cui troviamo lo smartphone l’OnePlus ACE 3 e le cuffie TWS Buds 3.

OnePlus Buds 3 ecco quello che possiamo aspettarci sulle prossime TWS

Da quello che sappiamo il design della Buds 3 in arrivo il 4 gennaio 2024 in Cina (e successivamente pensiamo anche in Europa), avranno un design simile alle attuale OnePlus Buds 2 Pro.

Le prime immagini pubblicitarie affermano che le OnePlus Buds 3 garantiranno una qualità audio da TWS top di gamma, quindi non avranno niente da invidiare rispetto ai prodotti più costosi della concorrenza.

La qualità audio sarà garantita da un nuovo doppio driver audio: di fatto adesso anche le versioni non Pro delle Buds prodotte da OnePlus ottengono un dettaglio tecnico che prima era a vantaggio solo delle versioni Pro.

Le Buds 3 godranno anche di una nuova generazione di ANC (Cancellazione attiva del rumore) che garantirà una migliore qualità audio durante le chiamate.

L’audio sarà equilibrato: Oneplus garantisce infatti valori di bassi, chiarezza, timbro e tonalità della voce di alta qualità.

Oltre a questo le TWS godranno pure della funzionalità dell’audio spaziale a 360 gradi di alto livello.

Per il momento non si conosce ancora il prezzo di vendita delle prossimi Buds 3.

OnePlus infatti ha rilasciato solo un modulo di prenotazione sul sito ufficiale per il mercato cinese che permette di conoscere (tramite email) quando le TWS saranno effettivamente disponibili alla vendita, e a che prezzo.

Da noi mancano ancora dettagli sull’eventuale disponibilità alla vendita in Europa: bisognerà aspettare un comunicato ufficiale per questo.

Fonte: Via

